FC Bayern verplicht spelers Audi e-tron te rijden

Het zelf uitkiezen van een auto is er niet meer bij voor de voetballers van de Duitse voetbalclub.





De spelers van Real Madrid zullen in hun vuistje lachen. Waar de Spaanse voetbalclub de spelers de vrijheid geeft om een model van sponsor Audi uit te zoeken, kiest FC Bayern München voor een heel ander beleid.

Geen Q7, Q8 of een dikke A6 voor spelers van de Duitse voetbalclub. Bayern heeft besloten dat alle spelers een e-tron krijgen voor 2020 en daarmee moeten ze het doen. Lekker duurzaam enzo.

Audi is sinds 2002 verbonden aan FC Bayern München. De twee partijen hebben vandaag bekendgemaakt de samenwerking voort te zetten met het oog op een strategisch partnerschap. Het partnerschap legt de focus op elektrificatie. Aangezien de e-tron momenteel het enige volledig elektrische model is van Audi hebben de spelers weinig te kiezen.

Met de aankondiging is ook meteen duidelijk gemaakt dat de samenwerking tussen beide partijen is verlengd. Audi en FC Bayern München blijven tot en met tenminste 2029 partners.

Niet alleen de spelers krijgen een auto, ook de staff en andere medewerkers van de voetbalclub rijden Audi. Voor deze nieuwe samenwerking is besloten dat de gehele vloot een maximum uitstoot mag hebben van 95 gram CO2/km. De spelers zijn verplicht om in een e-tron te rijden, medewerkers van de club mogen echter een ander model uitzoeken. Wel dient men rekening te houden met die max van 95 gram. Een nieuwe RS 6 Avant of een R8 RWD uitzoeken is er dus niet bij.