Audi R8 RWD en R8 LMS GT4 eindelijk strakgetrokken

Het heeft even geduurd..

Vorig jaar vernieuwde Audi de R8. Deze facelift was lekker uitgesproken met onder andere wat frutsels in de bumpers zodat je de update gemakkelijk kunt herkennen. Nu, ruim een jaar later, bedachten de Duitsers zich opeens dat er ook nog een achterwiel aangedreven versie van de R8 bestaat. En een racer. Nu zijn ook deze modellen van een facelift voorzien.

Het vermogen van de supercar met V10 middenmotor is niet gewijzigd ten opzichte van het pre-facelift model. Nog steeds levert de atmosferische tiencilinder 540 pk en 540 Nm koppel. En nog steeds is dit blok gekoppeld aan een automaat, in dit geval de zeventraps S-tronic. De achterwiel aangedreven R8 beschikt tevens over een mechanisch sperdifferentieel. De R8 met achterwielaandrijving is met 1.595 kg ongeveer 65 kg lichter in vergelijking met de vierwielaangedreven variant.

Aangezien met het vermogen niets is gedaan, zijn de prestaties ook hetzelfde gebleven. De R8 RWD doet 0-100 in 3,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 320 km/u. De Spyder is 0,1 tel langzamer naar de honderd in vergelijking met de Coupé.

Het uiterlijk van de vernieuwde R8 RWD komt nu overheen met de facelift van de vierwielaangedreven variant. Verder is noemenswaardig dat de R8 met achterwielaandrijving voortaan onderdeel is van het vaste gamma van Audi. Daarmee neemt het merk afscheid van de ‘RWS’-benaming.

Audi R8 LMS GT4

Met deze facelift introduceert Audi ook meteen de vernieuwde R8 LMS GT4. Logisch, want ook dit model heeft achterwielaandrijving. Deze racer deelt 60 procent van zijn onderdelen met de straatauto. De 5.2-liter V10 levert in deze GT4 tot 495 pk, afhankelijk voor welk racekampioenschap je de auto wil gaan gebruiken.

Beschikbaarheid

De R8 V10 RWD komt begin 2020 op de markt. In Duitsland beginnen de prijzen bij 144.000 euro voor de Coupé en 157.000 euro voor de Spyder. Nederlandse prijzen volgen in een later stadium.