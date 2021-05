FCA zegt doei en Tesla verliest daarmee een enorme klant - Autoblog.nl

Het heeft niets met autoverkoop te maken, maar Tesla verdiende wel enorm veel geld aan FCA als klant.

Al zeven kwartalen op rij maakt Tesla winst. Chapeau, maar met alleen autoverkopen komen ze daar niet. De Amerikaanse autofabrikant verkoopt onder andere CO2-credits aan autoconcerns die het nodig hebben. Tesla was lange tijd hofleverancier aan Fiat Chrysler Automobiles met die credits. Maar daar komt zoals gezegd een einde aan.

Tesla en FCA

Het aanbod van hybride en volledig elektrische modellen was en is niet zo denderend bij FCA. Vandaar dat de CO2-credits van Tesla meer dan welkom waren. Met deze credits voorkwamen ze een dikke vette boete van de Europese Unie, omdat het wagenpark anders teveel CO2 zou uitstoten. Tesla verdiende dik aan FCA. In de periode 2019 tot en met 2021 kocht FCA voor 2 miljard euro aan credits bij Tesla, aldus Reuters.

FCA is echter gefuseerd met PSA waar Stellantis uit is voortgekomen. Met PSA hebben ze een verstandige partner gevonden. De merken Peugeot, Citroën, DS Automobiles en Opel zijn lekker op weg met een steeds groter aanbod hybrides en elektrische auto’s. Lang verhaal kort, FCA heeft de credits van Tesla niet langer nodig. Dat zegt Stellantis topman Carlos Tavares tegenover het Franse Le Point. Balen voor het Amerikaanse automerk, dat daarmee een grote klant verliest.