Feest bij Haas na pole: “mooiste moment uit carrière!”

Voor de meeste teams zou een pole position voor de sprintrace “mooi meegenomen” zijn. Voor Haas en met name Guenther Steiner en Kevin Magnussen is dit een schitterend moment.

Gisteren werd er in Brazilië geschiedenis geschreven voor het F1-team Haas. Waar het team dit seizoen vaak meevecht in de middenmoot en vaak zelfs meer in de achterhoede eindigt, mogen we vandaag Kevin Magnussen als rasechte polesitter zien. Voor Haas is dat wel even bijzonder. Het is misschien wel het meest bijzondere team uit de Formule 1 waar de leiding en ook de coureurs veel te verduren hebben gehad.

Haas F1

Om dat even snel samen te vatten: Haas is het F1-team van Amerikaanse ondernemer Gene Haas. In 2014 werd zijn naam voor het eerst genoemd voor de F1 maar het zou tot 2016 duren tot Haas te vinden zou zijn op de grid. In 2016 reed het team met Romain Grosjean en Esteban Gutiérrez, maar in 2017 werd die laatste vervangen door Kevin Magnussen. Grosjean en Magnussen hebben tot 2021 gereden voor Haas. Resultaten kwamen maar moeizaam. Het werd snel duidelijk dat Haas op zijn best met het middenveld kon strijden, maar ook achteraan rijden was geen zeldzaam voorkomen voor Haas.

Guenther Steiner

En we moeten teambaas Guenther Steiner nog even benoemen. Misschien wel het geinigste karakter dat de Formule 1 rijk is. Vooral in Netflix’ Drive to Survive zijn de interviews met Steiner altijd zeer de moeite waard. Dit omdat zijn grappige aard wel samen gaat met een bloedfanatiek temperament, wat soms ook tot uiting komt. Zo is in DTS een helse tirade gefilmd waar Steiner helemaal klaar is met Grosjean en Magnussen na slechte resultaten. Een memorabele quote van Steiner is dan ook “we looked like rockstars but now we look like a bunch of wankers”.

Er bovenop komen

De combinatie moeizame resultaten, een zeer moeizaam 2021 seizoen dankzij het Mazepin-debacle en een geinige teambaas levert op dat veel F1-fans het te doen hebben met Haas. Eigenlijk wordt men altijd wel blij van goede resultaten voor het team. Zo was er een sprankeltje hoop dat Haas dit jaar wel eens een legendarisch seizoen zou kunnen rijden toen Magnussen terugkeerde in 2022 en gelijk goed presteerde. Maar het beste resultaat tot nu toe is dus de pole position van Kevin Magnussen en zoals je kunt verwachten is de hele renstal Haas in extase.

Goed voor de F1

De Telegraaf sprak met Guenther Steiner en voor hem kan dit weekend niet meer kapot. “Now we look like a bunch of heroes” zei hij bijvoorbeeld als geinige terugblik op zijn quote. Maar hij kan er ook serieus over zijn: hij zegt bijvoorbeeld dat hij dit enorm goed vind voor de Formule 1. Ook denkt hij dat men veelal positief is omdat Haas een gunfactor heeft. “Wij hebben altijd geprobeerd om iets terug te geven aan de sport. Ik denk daarom dat weinig mensen boos zijn op onze pole position.” De normaal zo lekker stoïcijnse Magnussen ging ook uit zijn dak, maar ook hij kan zijn blijdschap goed omzetten in serieus zijn. “Ik dacht vorig jaar niet eens meer ooit in de Formule 1 te rijden, laat staan ooit pole te pakken.”

Geluk en wijsheid

Steiner zegt dat veel mensen deze prestatie zullen zien als geluk, maar hij zegt daar wel bij dat het team ook echt hun best heeft gedaan en dat telt zeker ook mee. “We hebben alles perfect gedaan, daarna viel het gewoon op zijn plek.” Als kleine recap op waarom de strategisten van Haas een goede keuze hebben gemaakt: terwijl iedereen aan het begin van Q3 aan het kijken was naar wel of geen slicks, heeft Haas Magnussen direct op pad gestuurd met een set zachte slicks. Daardoor had hij een snelle ronde vrij snel te pakken. Door aanhoudende regen en natuurlijk het ongelukje van Russell, werden de condities de hele sessie niet meer zo ideaal als die eerste ronde van Magnussen. Geluk dus dat de weergoden een beetje aan de Haas-zijde stonden, maar Magnussen zo snel mogelijk naar buiten sturen was wel degelijk een goede zet.

Mooiste moment uit F1-carrière

Goed, iedereen is blij bij Haas en Guenther Steiner noemt dit “het mooiste moment uit zijn carrière.” Dat het een pole is voor de sprintrace en niet voor de Grand Prix, maakt hem niet zo veel uit. “Pole is pole en ook al is er natuurlijk een grote kans dat we de sprintrace niet winnen: Kevin kan daar altijd nog zo presteren dat er op zondag punten gehaald worden. Dat biedt kansen.”

Na nog één vrije training later vandaag is het vanavond tijd voor de sprintrace en de eindstand van die sprintrace bepaalt de startopstelling voor de race op zondag. Uiteraard kun je de rest van alle info vinden in ons tijden en wat je moet weten-artikel.