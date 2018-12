Feest: Nederlandse jeugd domineert WK karten

Waar een klein land groot in kan zijn.

Door het succes van Max Verstappen is het gemakkelijk om te vergeten dat wij de wereld nog veel meer talent te bieden hebben. Dit is afgelopen weekend wel gebleken bij de Rotax Max Grand Finals, die werden verreden in Brazilië. Aldaar heeft Team Nederland zichzelf stevig in de prijzen gereden. In totaal scoorden “wij” liefst vijf podiumplaatsen, waaronder zelfs twee overwinningen!

Nederland is met een sterk team naar Brazilië afgereisd om daar de wereld eens te laten zien hoe wij uitblinken in de autosport. In de categorie Junior ging Robert de Haan er na een zeer overtuigende wedstrijd met de absolute titel vandoor. Het 12-jarige knaapje uit Eerbeek kwam over de streep en 0.266 seconde later pas volgde zijn naaste tegenstander. Nog geen halve tel later kwam Mike van der Vught over de streep. Hiermee behaalde het in Wognum geboren talent een fraaie derde positie.

In de Senior-klasse was het eveneens raak, want hier was het Senna van Walstijn die er met de zege (en daarmee dus ook de wereldtitel) vandoor ging. De naar de Braziliaanse Formule 1-coureur vernoemde karter uit Amsterdam kwam in het geboorteland van de overleden legende als eerste over de streep. Zijn voorsprong op de nummer twee bedroeg ruim 3 seconden. Van Walstijn droeg overigens dezelfde helm waarmee Senna in de Formule 1 op de grid verscheen.

Zoeken we het nog jonger op, dan komen we uit bij de klassen Micro Max en Mini Max. In beide takken wist Nederland goed te scoren. Waar Mitchell van Dijk zijn kart als derde over de finishlijn kreeg in de Micro Max-klasse, kwam Dani van Ruiten in de Mini Max-klasse na een sterke wedstrijd tot eenzelfde resultaat. Overigens wist de Belg Douwe Dedecker in de Micro Max-klasse tot een tweede positie te komen.