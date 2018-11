Niki Lauda: “Max Verstappen is vechter van het jaar”

De drievoudig kampioen deed zijn zegje in een lokale krant.

Een van de meest onverwoestbare figuren die ooit in de paddock van de Formule 1 heeft rondgewandeld, heeft de laatste maanden met ernstige gezondheidsproblemen moeten kampen. Niki Lauda werd in augustus met spoed in het ziekenhuis opgenomen voor een hoognodige longtransplantatie. Hoewel er in eerdere berichten werd gezegd dat de drievoudig Formule 1-kampioen dit jaar nog terug zou keren naar de circuits, is dit uiteindelijk niet gebeurd. Toch heeft de Oostenrijker de tijd gevonden om dit seizoen onder de loep te leggen en in verschillende categorieën de uitblinkers te kiezen.

De categorieën waarnaar Lauda samen met de Oostenrijkse krant ‘Salzburger Nachrichten‘ heeft gekeken, lopen wild uiteen. Zo benoemt Lauda bijvoorbeeld wie in 2018 de meest foutloze coureur van het jaar is geweest, maar ook wie de grootste misser heeft ervaren. In dit geval zijn het respectievelijk Lewis Hamilton en Sebastian Vettel die er met de ‘titel’ vandoor zijn gegaan. Daarnaast vertelt Lauda ook wie er dit jaar het meest indruk op hem heeft gemaakt, door een hoge mate van strijdkracht te tonen. U raadt het al, de winnaar in de categorie “Grootste Vechter” gaat naar Max Verstappen. Net als in 2017 ziet Lauda ook dit jaar nog een groot strijder in Max Verstappen. Volgens de Oostenrijker is zijn favoriete tegenstander Esteban Ocon – waarschijnlijk geheel na het onderonsje in Brazilië.

De overige winnaars bekijk je hieronder:

– Entertainer van het jaar: Daniel Ricciardo

– Grootste fout van het jaar: 1. Red Bull’s overtuiging Ricciardo aan boord te houden. 2. Esteban Ocon’s fout in Brazilië.

– Verrassing van het jaar: Mercedes dat won op onverwachtse momenten

– Grand Prix van het jaar: Oostenrijk

– Meest tegenvallende Grand Prix van het jaar: Frankrijk

– Scheiding van het jaar: Red Bull & Renault

– Vertrekker van het jaar: Fernando Alonso

– Leerling van het jaar: Charles Leclerc

– Redding van het jaar: Force India

– ‘Homecoming King’ van het jaar: Kimi Raikkonen

– Verandering van het jaar: grid kids in plaats van grid girls

– Winnaar van het jaar: Niki Lauda