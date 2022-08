Officieel: 911 Carrera GTS-50 is het volgende 911 smaakje

De Porsche 911 Carrera GTS-50 is de perfecte kleur groen. Nu nog een pindakaas interieur, graag.

De Porsche 911 is een beetje de Volkswagen Golf onder de sportwagens. Althans, nog in de tijd dat de Volkswagen Golf goed verkocht. In een nieuwe 911 is het soms lastig je te onderscheiden. Dat is overigens tegelijkertijd ook de kracht van de auto. Je kan ‘m overal parkeren en het is niet dat je direct een statement maakt.

Als je wel wenst te onderscheiden kun je ervoor kiezen om bij Porsche Manufaktur langs te gaan. Daar kun je vervolgens zeer minutieus je Porsche samenstellen. Er zijn (heel veel) meer kleuren, bekledingen en andere opties leverbaar. Af en toe komt Porsche met een speciaaltje om te laten zien wat er mogelijk is. Zo ook de Porsche 911 Carrera GTS-50.

Taiwan

Deze auto viert het vijftigjarige jubileum van Porsche in Taiwan. De eerste auto die daar geleverd werd, was een Lizardgroene 911 E in 1972. Drie keer raden welke kleur ze hebben gekozen voor de Porsche 911 Carrera GTS-50: precies, Lizardgroen!

De velgen zijn de 20-21 inch grote Turbo S-wielen met centerlocks, helemaal in het zwart afgewerkt. Daarachter zien we rode remklauwen. Nu is dat niet uniek (de gewone GTS heeft dat ook standaard) maar de stickers op de zijkant zijn dat wel. Mocht je het gemist hebben, Porsche en stickers is een nieuwe gelukkige combinatie.

Interieur 911 Carrera GTS-50

Dan het interieur. Daar is gekozen voor stemmig zwart. Dat is toch wel een klein beetje een teleurstelling. Dan gaat Porsche Manufaktur ermee aan de slag en dan kiezen ze voor de kleur die iedereen al kiest. Dat wil niet zeggen dat het niet fraai is, overigens. Zwart leer, zwart Race-Tex (zo heet het alcantara dat geen alcantara mag heten) en witte stiksels.

De instaplijsten geven verlicht aan wat de reden was voor het het rijdende feestje dat 911 Carrera GTS-50 heet. Daarnaast heeft Porsche gestrooid met extra badges om je eraan te herinneren dat je in iets bijzonders zit.

In technisch opzicht is het misschien wel de meest perfecte 911. Dus de 480 pk sterke zescilinder boxer met PDK en achterwielaandrijving. Deze 911 Carrera GTS-50 gaat geveild worden ergens in de komende maanden. De opbrengsten gaan naar een goed doel in Taiwan om zo de dank naar de Taiwanese samenleving te uiten.

