Feestje! Zoveel MINI’s van de huidige generatie zijn er gemaakt

Het zijn best veel auto’s en daar zijn ze bij MINI trots op, reden dus voor een feestje.

De dagen dat een MINI een ‘kappersauto’ of ‘vrouwendingetje’ worden genoemd liggen ver achter ons. Zeker met een John Coopers Works variant kan je goed voor de dag komen. En beter nog, de auto rijdt gewoon goed. En dat zie je terug op de weg, want er rijden er veel rond.

Miljoen MINI’s van de huidige generatie

Sir Alex Issigonis ontwierp in 1959 de klassieke MINI. En nog steeds zien we dezelfde lijn terug in het huidige model, maar ook in de nieuwe elektrische variant. In 2013 kwam het merk voor het eerst met de moderne generatie van de compacte 3-deurs auto. Sinds 2014 kan je deze kopen. Nu, een goede negen jaar later, zijn er één miljoen 3-deurs MINI’s gemaakt in de Britse fabriek in Oxford. Overigens, deze MINI werd ook een tijdje geproduceerd in Born.

Reden van het succes? Dat ligt aan de looks, de bouwkwaliteit (hallo BMW) en de rijeigenschappen. Hiernaast kan je zoveel opties bestellen, dat je je auto helemaal naar je eigen wens kan aankleden. Het is gewoon een heel leuk, maar tegenwoordig prijzig, wagentje. Je herkent een MINI overal en waar andere auto’s steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, is de MINI gewoon lekker eigenwijs herkenbaar gebleven.

Op naar 2 miljoen

BMW, de eigenaar van het merk, is natuurlijk voornemens dit succes voort te zetten. We schreven er verleden week al over, de nieuwe MINI komt eraan en is natuurlijk elektrisch. De autofabrikant benadrukt dat het rijplezier door de elektrificatie er niet onder zal lijden, maar dat wel de ecologische voetafdruk minder zal zijn.

Sinds 2020 kan je de elektrische MINI bestellen van het huidige model. Een op de vijf MINI’s die nu gekocht wordt, is elektrisch. En laat de één miljoenste auto nou toevallig een elektrische zijn. Het is een groene, in British Racing Green of course, die geleverd zal worden aan een klant in Canada. Gefeliciteerd!