‘Mini komt met een grotere hatchback als Golf-rivaal’

Of zou het per ongeluk een BMW 1 Serie-rivaal worden?

De naam Mini moet je niet al te letterlijk opvatten, dat weten we al lang. Het modellengamma van Mini is alleen maar richting de hogere segmenten gegroeid. Er is even sprake geweest van een kleinere hatchback onder de noemer Rocketman, maar die is helaas nooit van de grond gekomen.

Mini zit nu toch weer te denken te denken aan een nieuwe hatchback, naast de welbekende hatchback-zonder-naam. Dit heeft AutoExpress vernomen van Stefanie Wurst. Deze Duitse dame was eerst de baas van BMW Nederland, maar zwaait tegenwoordig de scepter over het merk Mini.

Mini heeft sowieso twee cross-overs in de pijplijn zitten: de nieuwe Countryman, die weer een slagje groter wordt, en de compacte Aceman. Uiteraard is er ook nog de oude vertrouwde Mini One/Cooper. Wurst ziet echter ook ruimte voor een grotere hatchback.

Hoe zit het dan met de Mini Clubman? Dat is namelijk al een C-segment auto sinds de tweede generatie. Die draait echter alweer zeven jaar mee en is dus zachtjesaan toe aan vervanging. Die vervanger zou dus een traditionele hatchback kunnen worden, in plaats van de semi-stationwagen die het nu is.

Wurst deed nog geen concrete uitspraken, dus het is nog even afwachten wat Mini daadwerkelijk allemaal gaat doen. Wie weet zit BMW wel helemaal niet te wachten op een nieuwe Mini hatchback in hetzelfde segment als de 1 Serie.

In ieder geval zijn de Countryman en de Aceman eerst aan de beurt. Met de nieuwe Countryman wordt al volop getest, dus die zal waarschijnlijk volgend jaar zijn opwachting maken. De Aceman komt waarschijnlijk pas het jaar daarop.

Header-foto: een schets voor de huidige Mini Clubman

Bron: AutoExpress