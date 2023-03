BMW iX2 en nog meer hete nieuwtjes van de BMW Group

De BMW Group heeft nog meer nieuws in petto voor je deze ochtend.

Vanmorgen organiseerde de BMW Group een grootschalige presentatie bom vol nieuws. Hoogtepunt was natuurlijk de aankondiging van de BMW i5 Touring. Deze modellen moeten voor nog meer verkopen zorgen en helpen bij de elektrificatie van de Duitse autofabrikant. Verdere ambities hebben ze ook en dat zien we terug bij Mini en Rolls-Royce.

Mini en Rolls-Royce zullen elektrische merken worden

Zat er natuurlijk wel aan te komen. Maar nu heeft BMW het officieel gemaakt: de van oudsher Engelse merken zullen volledig elektrisch worden. En dat binnen tien jaar. Punt aan de horizon is 2030, tanken doe je dan met een laadkabel. Oh, oh, oh, wat zullen wij het geluid missen van de Mini John Cooper Works.

De eerste stappen zijn al eerder gezet. Denk bijvoorbeeld aan de Mini Concept Aceman, dat is een nieuw voertuigconcept voor het premium compacte autosegment: volledig elektrisch, chroom- en leervrij en met een compleet nieuw design. Dit jaar komen de eerste elektrische voertuigen van de nieuwe Mini-familie op de markt. Zo snel kan het gaan.

Waaronder ook de Countryman, het crossover-model zal zowel met een puur elektrische aandrijflijn als met verbrandingsmotoren worden verkocht. Je hebt dus voor nu nog wat te kiezen. Ook kan je van de zomer lekker met je dak naar beneden van de zon genieten in een elektrische cabrio. Een gelimiteerde editie van de Mini Cooper SE Cabrio is in april te bestellen.

De grote jongen

Het prestigieuze merk. Het symbool van welvaart en succes wordt niet meer aangedreven door machtige brandstofmotoren. Nee, ook hier zal de elektrificatie toeslaan. Eerlijk gezegd past het wel bij de grote logge auto’s, waar je met veel koppel lekker mee kan cruisen.

In 2030 zal het merk volledig afscheid genomen hebben van brandstofmotoren. De eerste elektrische auto van Rolls-Royce zal de Spectre zijn. Lekker Engelse naam en doet mij denken aan de James Bond film uit 2015. Altijd goed! De eerste leveringen van deze nieuwe auto’s zullen dit jaar plaatsvinden.

BMW iX2

Het doel van BMW is om in elk belangrijk segment een auto met batterijen te hebben. Elk merk binnen het bedrijf moet daaraan bijdragen. Bij BMW zelf zal het aanbod verder aangevuld worden. Daarbij is aangekondigd dat het merk de X2 gaat elektrificeren.

De auto krijgt, niet geheel verrassend, de naam iX2. Details over het aanstaande elektrische model zijn er nog niet. Deze worden in een later stadium pas bekendgemaakt.