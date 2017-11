Autoblog advies: ‘sportief’ ruimtemonster voor 20k

Vrouwen en kinderen eerst. Maar nu wil papa ook wat lol!

Hoe belangrijk een leuke auto wel niet kan zijn. Natuurlijk, het is een gebruiksvoorwerp. Net als een wasmachine, laptop of gasfornuis is het zo’n product dat je niet te vaak wil aanschaffen, maar als je het doet wil je het wel goed doen. Autobloglezer Daan heeft dat met de grootst mogelijke nuchterheid gedaan. Omdat naar eigen zeggen het mannelijke geslacht het onderspit Delft is de auto vooral praktisch. Daan verplaatst zich ‘geheel vrijwillig’ in een Volkswagen Touran.

Het is ook nog eens een Touran 1.6 FSI. Die motor is naar Daan zijn smaak veel te futloos. Er is niets aan die auto waar Daan blij van wordt. Begrijpelijk. Het gaat om de ruimte. Het is vooral een nuchtere keuze. Op zich niets mis mee, maar van Daan mag het wel iets leuker. Er moet een gezinswagen kopen waar Vader nog sportief in kan rijden, maar waarbij de koters inclusief vriendinnetjes ook nog kunnen zitten. Een zevenzitter is geen vereiste, maar als het even zou kunnen: heel erg graag!

Het moet dus een leuke auto zijn, maar moeder-de-vrouw moet zich er ook prima in voelen. Uiteraard heeft Daan de tabel ingevuld via het aanmeldformulier:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Touran 1.6 FSI Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 20.000 Jaarkilometrage: 35.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Touran heeft veel te weinig vermogen Gezinssamenstelling: 5 personen, 3 meiden van 8, 6 en 4 jaar Voorkeursmerken /modellen: S-Max No-go modellen / merken: Frans

Volvo V70R

€ 15.950

2004

120.000 km

Sommige vragen zijn makkelijk te beantwoorden. Er is al jarenlang een vast alternatief voor de huisvader met haast en dat is de Snelle Volvo stationwagon. Mocht je vrouw meteen beginnen met tegenstribbelen: deze auto’s zijn geleverd met een achterbankje. Ok, dit bankje staat de verkeerde kant op gericht en de Hockeyvrindjes van je kinderen zijn daadwerkelijk de kreukelzone. Maar je hebt vermogen, ruimte, 7 zitplaatsen en een redelijk ingetogen uiterlijk. Het zijn wel wat oudere auto’s, dus houd er rekening mee dat onderhoudskosten wat hoger kunnen uitvallen. De punten waar je op moet letten vind je in dit aankoopadvies.

Ford S-Max 2.0 STCi Titanium

€ 19.950

2011

95.000 km

Je gaf zelf al aan de Ford S-Max op het oog te hebben. Dat is helemaal geen rare gedachte. Sterker nog, de S-Max komt vakeer voor. De S-Max biedt een goede mix tussen ruimte, praktisch gemak, looks, rijkwaliteiten, betrouwbaarheid en prestaties. In eerste instantie kon je de S-Max (aankoopadvies) krijgen met een vijfcilinder turbo van Volvo, maar de latere 2.0 EcoBoost motoren vallen ook in het budget. Deze zijn krachtiger en zuiniger. De Titanium uitvoering is lekker compleet en smoelt goed. Er zijn voldoende exemplaren in de aanbieding bij een dealer met occasion-garantie. Dat is een prettige gedachte.

Opel Zafira OPC (B)

€ 15.950

2010

110.000 km

Een van de coolste busjes allertijden. Normaal gesproken houdt een fabrikant zich redelijk in bij het sportiever maken van een MPV. Niet bij de Zafira OPC. Een dikke bodykit, gigantische velgen en fijne recaro’s waren standaard. Je kon ook nog eens kiezen voor een paar lekker opvallende kleuren, zoals Arden Blue. In het budget kun je kiezen voor de laatste exemplaren van de tweede serie. De Zafira Tourer past ook in het budget, maar daar is geen uitgesproken sportieve variant van. De Zafira OPC heeft een 240 pk sterke tweeliter turbo en veel hardware van de Astra OPC. Destijds was de Zafira (aankoopadvies) net zo snel op de Nordschleife als de Golf V GTI. Maar de Zafirais een heel bruikbare MPV: je hebt de beschikking over 7 zitplaatsen. Ook is de OPC standaard lekker compleet uitgerust.

Seat Altea XL 4 Freetrack 2.0 TFSI DSG

€ 15.950

2012

110.000 km

De Seat Altea XL gaat niet de geschiedenis in als de meest spectaculaire auto. Waar de korte versie best te pruimen is, valt dat bij deze XL in Freetrack trim tegen. We zullen er niet omheen praten: deze auto is bijzonder lelijk. Dat gezegd hebbende, je krijgt wel veel waar voor je zuurverdiende centjes. Dit was destijds een van de duurste Seats die je destijds kon kopen (speciale Cupra’s even niet meegerekend). Je hebt een 2.0 TFSI motor (uit de Leon FR) met meer dan 200 pk, die krachten worden via een DSG bak en haldex koppeling over vier wielen verdeeld. Je vrouw zal er ook blij mee zijn, want het is best een praktisch geval, deze Altea XL. Je moet er alleen niet naar kijken. Ook als je erin zit is het raadzaam om door de grote glazen panelen te kijken. Het interieur is ook een beetje droevig. Pleister op de wond: alle opties zitten er meestal wel op en het werkt allemaal erg logisch.

Mercedes-Benz E250 Combi (S212)

€ 18.950

2010

80.000 km

Natuurlijk, een E-Klasse stationwagon is niet sportief. Ook is het geen zevenzitter. Waarom dan toch aanraden? Omdat het misschien wel de beste stationwagon ooit gebouwd is. De E-Klassie Estate is namelijk bijzonder ruim. Een laadruimte van nét geen 2.000 liter is ongehoord veel. Maar omdat het geen MPV of SUV weegt de auto niet 2.500 kg. De E250 met 1.8 turbomotor is sportief en sterk genoeg voor het meeste werk. Sportiviteit is hem vreemd, alhoewel sommige Duitse import-modellen een AMG-pakettje hebben. Alleen eentje in het budget vinden is lastig. Zelfs in Duitsland staan er niet veel te koop. Maak niet de fout door genoegen te nemen met een C-Klasse, die zijn aanzienlijk krapper. Of we ook een aankoopadvies hebben voor deze auto? Maar natuurlijk!

Subaru Tribeca 3.6R

€ 15.500

2008

85.000 km

In de Gellerij Der Groten staat deze Subaru. De neus was zo ongelukkig lelijk dat binnen een recordtijd de auto een facelift krijg. Sindsdien ging de auto door het leven als ‘Tribeca’ in plaats van ‘B9 Tribeca’. De Tribeca is een flinke maat groter dan Forester en is een raszuivere softroader. Standaard waren ze erg compleet uitgerust. De motor is een zescilinder boxr. Dus eigenlijk is deze Tribeca meer een Porsche dan de Cayenne dat isDe prestatie-verbruik verhouding is niet gunstig. De prestaties vallen wat tegen en de Tribeca lust meer dan een stevige slok. Zstaan te boek als zeer doorwrocht, dus daar heb je dan minder kosten aan. Voordeel: ze zijn erg gunstig geprijsd! Er zijn voldoende exemplaren te vinden met redelijk weinig kilometers.

Mazda CX-9

€ 15.900

2010

80.000 km

De Mazda CX-9 is niet geheel anders dan bovenstaande Subaru. Net als de Tribeca is de CX-9 de grootste auto die de Japanners in de showrooms hebben staan, alhoewel het naar Amerikaanse maatstaven ‘Medium Cross-overs’ zijn. Ook hier valt de performance een klein beetje tegen, ondanks een schuimig verbruik. Ook de Mazda is meer dan weldadig uitgerust. Voordeel is de enorme hoeveelheid ruimte en de rij-eigenschappen. Dit is een fijne crossover om mee onderweg te zijn. De laatste overeenkomst is dat je in het budget uitstekende exemplaren kunt opspeuren. Mocht de CX-9 toch een maatje te groot zijn, de CX-7 is met zijn Mazda 3 MPS motor nóg leuker.

YOLO: Dodge Magnum SRT-8 (LX)

€ 17.250

2008

115.000 km

De Dodge Magnum staat op het licht aangepaste onderstel van de ‘ W210’ E-klasse. Het is dus een flinke auto, niet zo ruim als de E-Klasse, maar toch meer dan voldoende ruim. Het interieur is een aanfluiting: spotgoedkoop plastic zorgen voor een armoedige ambiance. De afwerking is niet aanwezig en elke vorm van verfijning is de Magnum vreemd. Dat is een nadeel, maar tegelijkertijd de charme van de auto. De Magnum heeft wel degelijk karakter. Zeker in SRT-8 is het een perfecte combinatie tussen Musclecar en familie auto. De motor is een 6,1 liter Hemi V8 met 426 pk en een geweldige soundtrack.

