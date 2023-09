Volkswagen ID. GTI krijgt geen neppe versnellingen

Bij Volkswagen voelen ze niks voor neppe versnellingen op de ID. GTI.

Hoe geef je een elektrische auto beleving mee? Met een gewoon model is dat niet echt een groot vraagstuk. Met de komst van sportievere modellen is dat wel een issue. Je ziet dat autofabrikanten allerlei verschillende dingen proberen om de EV beleving mee te geven. Elk merk geeft daar weer een andere aanvulling aan.

Bij de Abarth 500e heb je allerlei geluidjes aan boord van de auto. Hyundai gooit het weer over een andere boeg en introduceert gesimuleerde versnellingen op de IONIQ 5. Wat is Volkswagen van plan met de ID. GTI? In elk geval niet hetzelfde als wat Hyundai doet.

Daarmee krijgt de Volkswagen ID. GTI (voorgesteld vorige week op de IAA) geen neppe versnellingen, aldus Kai Grunitz tegenover Autocar. In plaats daarvan moet je het doen met autogeluiden in het interieur, die overigens ook weer uit te schakelen zijn mocht je daar geen behoefte aan hebben. Nepgeluiden van een dikke V8 in een elektrische Volkswagen ID. GTI ga je dan weer niet vinden. Want Duitsers maken geen grappen. Het merk zegt de Golf 5 GTI (lekker bezig Loek met je AB garage V GTI) als benchmark te nemen voor de ontwikkeling van deze auto.

Er ligt een enorme uitdaging voor Volkswagen om het leuke van een GTI naar een elektrische auto te brengen. Het begon al met het lauwwarme GTX-label. Wat tot op heden nog niet echt een succes is. De auto’s sturen niet potentieel leuker en nog steeds kan ESP niet uitgeschakeld worden op deze modellen.

Van een GTI mag je verwachten dat dit wel het geval is straks. Maar de tijd zal het leren of dit ook echt het geval is. Kent u de Volkswagen Up! GTI nog? Een guitige hot hatch, maar wel eentje waarbij de nanny’s niet uitgeschakeld konden worden. Dit maakte de snelle A-segmenter in beperkte mate een leuke auto. Maar het kon nog veel leuker zonder ingrijpende toestanden als jij volle pollen de bocht uitkomt.

Kortom, GTI betekent niet automatisch een enorm leuke auto. Het is te hopen dat Volkswagen heeft geleerd van de Up! GTI. En wat betreft het feit dat er geen neppe versnellingen op de ID. GTI komen. Dat zal vooral persoonlijke smaak zijn. Ga jij dit missen? Het belangrijkste is dat VW de berijders straks een keuze geeft met betrekking tot al die frutsels. En wat overblijft is een toffe hot hatch. De Volkswagen ID. GTI staat op de planning voor 2026.

