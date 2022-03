Instap Lotus Emira is nauwelijks trager (of goedkoper)

De instap Lotus Emira maakt het leven wat leuker. Nauwelijks trager en meer chippotentie.

De Lotus Emira is de laatste traditionele Lotus voordat men in Hethel overgaat op elektrische auto’s. Een elektrische supercar (Evija) en elektrische crossover (ja, echt) staan al klaar. De Lotus Emira dient een beetje als overbruggingsmodel tussen de oude en nieuwe tijden van het merk.

Net als de uitgaande Evora en Exige is de motor een 3.5 liter V6 (2GR-FE) met mechanische compressor. Maar voor het eerst sinds de Esprit is er weer keuze uit het aantal cilinders in je Lotus. Er was al een eenvoudige instap Lotus Emira aangekondigd, maar nu is die er dan ook eindelijk!

Motor instap Lotus Emira

Mocht de auto op de foto’s je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Er zijn nauwelijks verschillen tussen de Emira met viercilinder en de Emira met zescilinder. Zo zijn de de bumpers, diffusors of spoilers allemaal identiek . Alleen de motorruimte ziet er anders uit.

Bij de instap Lotus Emira is de 2GR-FE van Toyota-origine vervangen door een M139 van Mercedes-AMG. Dit is een tweeliter viercilinder met een knoepert van een turbo. De motor is goed voor 365 pk aan vermogen en 430 Nm. Dat is 35 pk minder en 10 Nm méér dan de V6. Dat niet alleen, we weten dat het blok tot (veel) meer in staat is. Bij Mercedes-AMG kan het blok geleverd worden met 421 pk, bijvoorbeeld.

Prestaties

Ook de transmissie wijkt af. De V6 heeft een handbak of conventionele automaat met koppelomvormer. In de instap Lotus Emira is dat een achttraps automaat met dubbele koppeling.

En ondanks dat de aandrijflijnen compleet anders zijn, zijn de prestatiecijfers dat eigenlijk niet. Van 0-96 km/u sprinten duurt 4,3 seconden, 1 tienden trager dan de V6. De topsnelheid bedraagt 283 km/u, 7 km/u langzamer dan de V6.

De Nederlandse prijzen zijn niet bekend, maar in Duitsland kost de basis-Lotus Emira in ‘First Edition’-trim precies 87.995 euro, dat is 12.000 euro goedkoper dan de V6 met hetzelfde pakket. In 2022 kun je alleen maar First Editions bestellen (en configureren). Reguliere uitvoeringen komen pas in 2023 beschikbaar.

Voor mensen die Lotus Emira telkens verkeerd uitspreken, helpt Bart je op weg:

