Deze moderne Ferrari 412 gaat er komen

Vergeet al die SUV's. Dit zijn de ontwerpen waar we het warm van krijgen.

Eerder dit jaar kondigde Ares Design aan dat er een moderne interpretatie van de Ferrari 412 gaat komen. Het bedrijf maakte dit bekend door middel van enkele schetsen. Inmiddels zijn de plannen concreter en heeft Ares renders vrijgegeven van het uiteindelijke ontwerp. De auto op de photoshop is zoals het voertuig er straks uit komt te zien.

Ze noemen het Project Pony. In de basis kijken we naar een Ferrari GTC4Lusso. Ares gaat het mes zetten in de body van de Lusso en er deze ‘412’ van maken. Het recept blijft hetzelfde. Dit betekent een 2+2 concept met een 690 pk 6.3 V12 onder de kap. Gekoppeld aan vierwielaandrijving, sprint een GTC4Lusso in 3,4 seconden naar de honderd met een topsnelheid van 335 km/u. Verwacht vergelijkbare, zo niet verbeterde specificaties voor Project Pony.

Ferrari had eigenlijk zelf met deze coupé variant van de GTC4Lusso moeten komen. Dankzij de aandrijflijn met vierwielaandrijving en de twee stoelen achterin weet dit model zich prima te onderscheiden ten opzichte van een 812 Superfast. Nu pakt Ares deze handschoen op. Het is nog niet bekend wanneer de eerste klanten de sleutels krijgen en hoeveel exemplaren de coachbuilder gaat maken. Een officiële prijs is niet bekendgemaakt, maar in de wandelgangen wordt gesproken over 700.000 euro.