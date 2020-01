Apeldoorn: Ferrari 458 en Mercedes S63 gaan tegelijk in de hens

Het lijkt wel een slecht vervolg op de serie 'Probleemwijken'





Vanochtend omstreeks half 5 werd de Apeldoornse brandweer wéér uit bed gelicht. In een straat stonden namelijk zowel een 458 als een S63 in lichterlaaie. Afgelopen tijd zijn er in deze straat al meer bijzondere auto’s in rook opgegaan.

De auto’s stonden bij twee verschillende woningen in de Malkenschoten, een straat in Apeldoorn, geparkeerd. De politie zal vast en zeker onderzoek naar de opmerkelijke autobranden gaan doen. Brandstichting is wel erg aannemelijk, er is namelijk een aansteker in de buurt van de Ferrari 458 aangetroffen.

Deze Ferrari 458 Italia zal naar alle waarschijnlijkheid geen gebruik meer kunnen maken van de 570 paarden. Wellicht dat de motor nog bruikbaar is. De nieuwprijs van deze tweedeurs coupé bedroeg ruim 256.000 euro. Ook de V8 uit de Mercedes S63 zal afgeschreven moeten worden. Spijtig van de meer dan 180.000 euro kostende sloep.

In deze straat begon de slechte realityserie op 6 december toen een Porsche Cayenne Coupé compleet afbrandde. Een maand later, op 6 januari, was het de beurt aan een Audi Q8. Waar @rubenpriest toen nog een wraakactie op de ‘SUV coupé’ gokte kunnen we dit nu uitsluiten.

Erg zuur voor de eigenaren van deze auto’s. Hopelijk komt er met goed speurwerk van de politie snel een einde aan deze ‘serie’ autobranden.

Fotocredit: Persbureau Heitink