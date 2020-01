Tesla ontkent vanzelf accelereren

Volgens Musk is het zelfs een verzinsel van een groepje beleggers...





Er is een petitie gestart die Amerikaanse toezichthouder NHTSA oproept een onderzoek in te stellen naar het Tesla. Volgens de indieners slaan de elektrische auto’s op hol met ongelukken als gevolg. Opvallend detail: de petitie is gestart door een shortseller, die inzet op koersdaling van Tesla.

Volgens de indieners kan de Tesla uit zichzelf gaan accelereren. Zij verzoeken de National Highway Traffic Safety Administration om 500.000 auto’s terug te roepen. Het zou gaan om zowel de Model S, Model X als Model 3 die vanaf 2013 zijn gebouwd.

Grote baas Musk geeft echter een hele andere kijk op de zaak. Volgens hem is deze petitie namelijk gestart door een shortseller. Dit zijn beleggers die speculeren op een koersdaling van het bedrijf. Musk heeft al vaker last van deze groep gehad. Een leuke periode voor deze groep beleggers is het nu natuurlijk ook niet echt. Waar een aandeel van Tesla afgelopen december nog 400 dollar waard was, passeerde het merk vorige week maandag de 500 dollar (450 euro) grens.

Elon Musk geeft op een blog op de website van Tesla aan dat de aantijgingen volledig onjuist zijn en Tesla bij alle onderzoeken van het NHTSA volledig heeft meegewerkt en alle beschikbare informatie heeft gedeeld. Uit deze onderzoeken naar onbedoelde klachten is, volgens Musk, gebleken dat voertuigen correct hebben gereageerd.

Musk gaf ook meteen een uitleg over de veiligheid van de auto’s van zijn merk. Tesla’s onderbreken de verbinding met de motor als 2 onafhankelijke sensoren een fout detecteren. Ook als het rempedaal en gaspedaal gelijktijdig gebruikt wordt is deze onderbreking actief en wordt de invoer van het gaspedaal gestopt. Autopilot schijnt zelfs in staat de zijn onbedoelde acties met het gaspedaal van de bestuurder te kunnen filteren.

Wat denk jij, een leugentje om bestwil van de shortsellers of gewoon een actie uit teleurstelling?