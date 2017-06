Ferrari 488 rijdt zich te pletter in Zuid-Afrika

Jij denkt is cooler as ekke?

Om de een of andere reden zien we op Autoblog regelmatig heftige klappers met supercars in Zuid-Afrika voorbij fietsen. Eerder ging al een dikke Lambo naar de mallemoer, zagen we hoe een Ferrari 458 een koe kopte en was het een klein wonder dat iemand levend uit een opgefrommelde M4 stapte.

Nu is het de beurt aan een Ferrari 488 Spider (rijtest met de GTB). De opvolger van de 458 met z’n geblazen V8 klapte op een Mazda CX-3 in Sandton. Aan de foto’s te zien zal het nog spannend worden of de Fezza (dank @Jaapiyo) nog te repareren is.

Aan de andere kant: vooral de voorzijde van de 488 heeft het flink voor z’n kiezen gehad en de juicy bits zitten voornamelijk achterin. Toch maakte ook het rechter achterwiel innig kennis met de stoeprand. We hopen voor de eigenaar dat ’t allemaal meevalt. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Foto’s via South Africa Exposed