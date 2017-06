Prepaid autoverzekering: een gat in de markt?

Geen trek in maandelijkse premies omdat je amper rijdt? Wellicht biedt deze app soelaas.

Je moet als autobezitter nu eenmaal verzekerd zijn, maar juist voor automobilisten die slechts sporadisch achter het stuur kruipen kan die maandelijkse premie net effe wat veel van het goede zijn. Om die reden hebben Vodafone en Nationale-Nederlanden een prepaid autoverzekering genaamd Bundelz in het leven geroepen.

Dat werkt zo. Je koopt een bundel van 1.000 kilometer en bent dus af van de maandelijkse premiebetalingen. NN en Vodafone richten zich vooral op automobilisten die jaarlijks niet meer dan 7.500 kilometer rijden. Zo’n bundel kost je 50 euro in het geval van een WA-verzekering. De WA Casco-bundel is twee tientjes duurder.

Vervolgens houdt de zogenaamde slimme stekker van Vodafone via de OBD-poort de gereden kilometers in de gaten en zodra de limiet van 1.000 kilometer bijna is bereikt, krijgt de verzekerde bericht. Daarna wordt de bundel indien nodig automatisch verlengd. De bundel blijft overigens een jaar geldig. Ongebruikte kilometers komen hierna te vervallen.

Downsides?

Op papier klinkt het systeem behoorlijk slim en innovatief, maar privacy zal voor veel automobilisten een puntje zijn om van Bundelz af te zien. Via de OBD-poort kan immers meer informatie worden uitgelezen dan nodig is voor de verzekeraar. NN en Vodafone beloven echter dat de uitgelezen info alleen wordt gebruikt om het product te verbeteren.

Daarnaast is die automatische verlenging iets om goed in de gaten te houden. Je auto zal verzekerd moeten zijn en dus kan NN dat als excuus gebruiken om je abo stilzwijgend door te laten lopen, maar dat maakt wel dat Bundelz echt alleen lucratief is voor wie héél weinig op de weg zit.

Bovendien kan een plotselinge rit die flink wat kilometers op de teller zet (je moet iemand ophalen van het vliegveld, je kunt ineens tóch mee naar de GP van België met je homies, etc.) alsnog in de papieren gaan lopen.

Al met al een interessante ontwikkeling, we zijn erg benieuwd hoe jullie erover denken!