Ferrari 499P: dit is de nieuwe hypercar!

Eindelijk weer een volbloed hypercar. De Ferrari 499P is nú al een klassieker.

Dat Ferrari zijn wortels in de autosport heeft, moge duidelijk zijn. Sterker nog, het merk begon met het verkopen van straatauto’s om zo de raceactiviteiten te kunnen bekostigen. Dit in tegenstelling tot concurrent Porsche, dat de competitieauto’s gebruikt als marketingtool om juist meer straatauto’s te verkopen. En het is al helemaal anders bij die andere concurrent, Lamborghini. Dat merk doet nauwelijks aan autosport.

Ferrari is het oudste team in de Formule 1, maar nu breidt het team zijn activiteiten uit richting het FIA World Endurance Championship. Dat doen ze met deze spiksplinternieuwe Ferrari 499P.

Het is de eerste Le Mans prototyperacer sinds de F333 SP (afbeelding boven), waarvan de laatste in 2001 gebouwd werd. De laatste race was in 2003. Nu is het dus de hoogste tijd voor een compleet nieuw Le Mans-prototype!

Nieuwe Ferrari 499P

Zullen we eventjes beginnen met de techniek? De naam van de Ferrari 499P komt namelijk van het slagvolume per cilinder. Dat is namelijk precies 499 cc. Er zijn in totaal zes cilinders, dus de motor meet afgerond naar boven 3 liter. Deze is voorzien van twee turbo’s. De blokhoek van de V6 is een vrij ongebruikelijke 120 graden.

Het voordeel is dat de cilinderbanken dus verder naar beneden liggen, wat resulteert in een lager zwaartepunt. Dit is inderdaad een zelfde soort setup als de Ferrari 296 GTB heeft, alhoewel de motor volgens Ferrari anders is. Of dat betekent dat het vaatje voor de ruitenwisservloeistof of wijkt of het complete blok afwijkend is, is niet helemaal duidelijk.

680 pk

De V6 ligt voor de achteras en drijft de achterwielen aan. De transmissie van de Ferrari 499P is een sequentiële zevenbak. Dan is er nog een elektromotor op de vooras, die de voorwielen aandrijft. Het systeemvermogen is precies 680 pk, ofwel 500 kW.

Dat vermogen is meteen het maximum toegestane vermogen, dus vandaar dat het getal je bekend voor kan komen. Alle concurrenten hebben 500 kW. Aan boord is geen 400V of of 800V systeem, maar 900V! Volgens Ferrari komt een gedeelte van de elektrotechniek bij de F1-afdeling vandaan.

Er zijn al 12.000 testkilometers afgelegd en op dit moment is Ferrari bezig de 499P te homologeren. Het is de bedoeling dat de auto in maart 2023 aan de start van de eerste WEC-race verschijnt.

Uiteraard hebben we ook een leuke video voor je:

Meer lezen? Dit zijn 11 twaalfcilinders met handbak!