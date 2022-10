Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Mexico 2022

Wordt Mexico weer Maxico, of toch Checocico, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico?

De dag van de doden is aanstaande en ook de wereldkampioenschappen van 2022 zijn dood. Eigenlijk is er dus niks meer om voor te racen zou je zeggen en kan iedereen op naar 2023. Maaaaar…gekkigheid natuurlijk, we willen zoveel mogelijk F1 races zien als mogelijk en dit jaar krijgen we er zo ook nog drie voor de kiezen.

Het zijn niet per se de minste races, want met name de Grand Prix van Mexico en die van Brazilië zijn vaak een lust voor het oog dat van spanning houdt. Die van Abu Dhabi meestal net wat minder, tenzij Max en Lewis voor een shoot out in de laatste ronde gaan. Maar goed, eerst dus maar even die Sombrero uit de kast trekken en voor de TV gaan zitten.

Q1

Williams, Aston Martin en Haas F1 zijn de eersten op de baan. Het zijn de auto’s van Haas F1 die het snelste zijn, hoewel Albon nog een stukje harder gaat in zijn tweede snelle ronde. Dat lijkt hier weer een werkend recept te zijn: eerst een trage ronde rijden en dan eens even aanzetten voor een flyer.

Ferrari neemt even plaats aan de top van het rijtje, maar moet dan nipt de meerdere erkennen in Super-Max. De Nederlander is aan het eind van de rit echter niet de snelste van het stel, want dat is Lewis Hamilton. Jawel, de Mercs zijn snel. In de derde vrije training waren ze zelfs het snelste van allemaal.

Voor een plekje bij de eerste vijftien is het ook dit keer weer dringen aan het einde van de sessie. Vettel en Stroll proberen het, maar hun Astons hebben andermaal geen snelheid over een ronde. In Amerika zag het er even beter uit, maar hier is het weer knudde voor team groen. Ook het volledige team van Williams komt niet door Q1. De Merc-krachtbron is hier niet de bonus die het ooit was. De laatste afvaller heet Schumacher. Hij heeft de pech dat zijn teammaat Magnussen nét een beetje sneller is en daarom wel richting Q3 kruipt.

De afvallers: Schumacher – Vettel – Stroll – Albon – Latifi

Q2

Mercedes bijt de spits af in Q2 en gaat met beide auto’s naar P1 en P2. De zilverpijl is écht heel snel, want Verstappen komt op dit moment niet aan de tijd van het duo. Ook Bottas gaat verrassend genoeg harder dan Verstappen. Ferrari daarentegen gaat voorlopig wat langzamer en gaat aanvankelijk naar P6 en P8. Geen splinternieuwe banden, of mist de rode godin pace?

De Mexicaanse natie kijkt echter naar Perez. Het zal toch niet gebeuren dat de held eruit ligt in Q2 hier? Voorlopig staat de Mexicaan slechts twaalfde. Een goede ronde brengt hem tot elatie van het thuispubliek echter naar P3. Met luttele seconden op de klok zijn het Ricciardo, Tsunoda, Zhou, Gasly en Magnussen in de knock out zone. En…dat verandert niet meer…Behalve dan dat Zhou nog opklimt naar P12. Alonso komt met de schrik vrij en Ricciardo haalt het weer net niet. Geweldige vent Bottas is voor de tweede keer op rij door naar Q3!

De afvallers: Ricciardo – Zhou – Tsunoda – Gasly – Magnussen

Q3

Red Bull neemt de koe bij de horens. Perez gaat naar paars en paars, maar een van zijn sectoren verandert al in groen terwijl hij bezig is. Dat wil zeggen dat de een of de ander dus nog harder gaat. En het is…Max Verstappen. Perez gaat naar een pijlsnelle 1:18.1, echter Verstappens 1:17.9 is nog beter.

Ferrari zit er niet dicht genoeg bij zo lijkt het, maar Mercedes heeft echte snelheid. Zowel Hamilton als Russell insereren zich in de twee tienden tussen de twee Red Bull rijders. HAM is daarbij echter over de limieten van de baan geschoten en moet zijn tijd inleveren. Hij zal het dus moeten doen met zijn laatste kans.

Perez fluistert vast zijn banden warm. Het publiek laten weten wie het op pole wil zien vandaag. De Mexicaan verbetert zich een klein beetje maar blijft derde. In theorie heeft hij nog een kans, maar of de banden dat houden is de vraag. Verstappen gaat wel nog harder. Hij verbetert zich naar een 1:17.7. Kan Mercedes nog wat…?

Hamilton redt het niet, maar Russell zit op stampen. ‘Mr Saturday’ is in de tweede seizoenshelft een beetje overklast door Hamilton op de zaterdagen, maar is hier duidelijk erg snel. Helaas voor hem maakt hij een foutje in de laatste sector. Was het genoeg geweest voor pole? We zullen het nooit weten…

Max dus gewoon weer nummer 1, voor de zilveren en teammaat Perez. De Mexicaan is uiteindelijk 3,5 tiende langzamer dan Verstappen en dat plaatst hem vlak achter de Merries. Ferrari valt een beetje tegen met P5 voor Sainz en slechts P7 voor Leclerc. Wie staat daar dan nog tussen? Niemand minder dan geweldige vent Bottas! Norris, Alonso en Ocon maken de top-10 compleet. Ai, ai, ai!

F1 kwalificatie Mexico 2022: De volledige uitslag