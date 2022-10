Verstappen boycot SkyTV wegens pro-Hamilton uitspraken

Niet lullen maar poetsen, Verstappen boycot SkyTV. Aanpakken die gasten!

Max Verstappen is een bijzonder wezen. Of eigenlijk is hij vrij normaal, maar kan hij extreem goed racen. Hij is boos wanneer hij boos moet zijn, hij huilt wanneer hij moet halen en lacht wanneer hij moet lachen (en/of wanneer Daniel Ricciardo in de buurt is).

De Nederlander is vrij pragmatisch en een tikkeltje bot. Dat is ons nooit opgevallen, want Nederlanders zijn over het algemeen direct en dat wordt als bot ervaren. Dus als Verstappen het ergens niet mee eens is, dan maakt hij dat duidelijk. Geen politieke spelletjes of gladde-aal technieken, maar keiharde actie. Zo werkte hij niet mee aan Drive to Survive, omdat drama boven waarheid geplaatst wordt.

Verstappen boycot SkyTV

Maar nu gaat Verstappen verder, hij boycot namelijk SkyTV! Dat meldt RacingNews365. En weet je, eigenlijk heeft de 25-jarige coureur 100% gelijk. Wat is er gebeurd? Nou, jullie kennen Ted’s Notebook wel. Dat is in principe een heel erg interessante rubriek van SkyTV. Aan het einde van het weekend loopt Kravitz nog even langs alle teams (die dan al aan het opruimen zijn) en neemt door wat er is gebeurd in het weekend. Soms mis je net waarom een bepaalde coureur ineens langzaam was, bijvoorbeeld.

Uiteraard hebben de Britten hun voorkeur voor Britten zoals de Nederlanders een voorkeur hebben voor Nederlanders. Niets nieuws onder de zon. Bij Ted Kravitz begint het echter flink te borrelen. Als een ware Jack Plooij schiet hij compleet door van vermakelijke reporter naar rabiate fanboy.

Zo stelde hij al bij aanvang van de GP Amerika 2022 dat ‘Verstappen niet op een normale manier kampioen kan worden’. Nu kun je die zin op twee manieren uitleggen, want in Japan was het niet de gebruikelijke viering van een nieuwe wereldkampioen. We vergeven ‘m dat.

Verstappen wint door superieure auto

Na de race ging hij echter véél verder. Een race waar Hamilton verrassend genoeg goed reed. Dankzij een paar gridstraffen en mislukte pitstops van anderen was een foutloos rijdende Hamilton ineens vooraan het veld te vinden. Heel tof. Sterker nog, ook Leclerc zat in de buurt, waardoor er drie topcoureurs in drie topauto’s vooraan reden.

Maar Ted Kravitz zag het totaal anders. Volgens hem is Lewis Hamilton eigenlijk achtvoudig kampioen omdat hij vorig jaar bestolen werd van zijn titel. En met de de race op Austin kon Lewis dan eindelijk in een waardeloze auto kans maken op een overwinning om een beetje wraak te nemen. Alleen was dat niet mogelijk omdat Verstappen de veel snellere auto had. Vanwege ‘engineering and design’ is Verstappen sneller dan Hamilton, waarna hij wijst naar Adrian Newey.

Exit SkyTV

Voor Verstappen is het vrij duidelijk, want na deze uitspraken heeft Max besloten niet meer met SkyTV te praten, aldus RacingNews. Dat is een behoorlijk statement. SkyTV is namelijk het grootste en wereldwijd het meest populaire station. Sterker nog, zelfs in Nederland zijn ze erg populair.

Uiteraard hebben we de video op het web kunnen vinden, check ‘m hieronder. De zure verbale diarree van Kravitz komt eruit bij 2:50 en duurt een paar minuutjes. Of Guideon van Meijeren na dit staaltje riooljournalistiek op kwam draven, is niet bekend. Hij heeft ons overigens ook vaak genoeg overgeslagen (ondanks intens slechte artikelen), dus wellicht dat die alleen SBS-meisjes lastig valt.

Meer lezen? Dit is de uitslag van de kwalificatie van de GP van Mexico 2022!