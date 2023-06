Rotterdam deels dicht voor aso’s in te luide auto’s

De stad Rotterdam gaat deels dicht voor verkeersaso’s.

Even een rondje rijden door de stad. Voor sommige mensen is dat hun manier van leven. In de auto stappen en keer op keer hetzelfde stukje rijden. Sportuitlaat aan, uiteraard met plofjes, scheetjes en andere manieren om aan te tonen dat je te weinig moedermelk in je systeem hebt.

Net als wel meer mensen die te weinig aandacht kregen van de ouders, zorgen deze verkeershufters voor flink wat overlast. Met name in Rotterdam is het simpelweg te erg aan het worden. Daarom wordt (nu het weer mooi weer wordt) het zogenaamde zomeroffensief hervat. Deze maatregel moet er voor zorgen dat het weer een beetje leefbaar wordt in Rotterdam.

Rotterdam deels dicht voor aso’s (en ander verkeer)

Er is namelijk weer enorme overlast tijdens zogenaamde uitgaansavonden. Dat komt dus door de permanente stroom van GTI, plofjes, DSG-scheetjes en AMG-geblaf van de auto’s die constant voorbij rijden.

De bestuurders proberen middels het kabaal uit de uitlaten en stereo duidelijk te maken aan de wijfjes dat ze vruchtbaar zijn, als ware het een pauw met zijn veren. Dit gedrag is een grote ergernis voor de inwoners én horeca-uitbaters. De bestuurders rijden namelijk constant langs dezelfde terrassen. Waardoor je dus geen enkel moment van je Bloody Mary kan genieten.

Territorium afbakenen

De bestuurders kunnen nu niet meer hun territorium afbakenen op de volgende locaties:

Aert van Nesstraat

Meent

Kruiskade

Schouwburgplein

De gemeente doet dat heel simpel door al het verkeer te weren tussen 22:00 en 05:00 uur (donderdag tot en met zaterdag) en 22:00 tot 03:00 (de nacht van zondag op maandag).

De wegen zijn afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer, al het andere verkeer mag gewoon gebruik maken van deze straten. Dus op de fiets of met de benenwagen is er niets aan de hand. Tip: met een paar speelkaarten tussen je spaken kun je alsnog geluid maken, zodat de mensen weten dat jij ook bestaat.

Foto: Lambo op de Meent, gespot door @supercarspotternl