Ferrari 612 occasion met handbak staat te koop in NL

Een Ferrari 612 occasion klinkt niet echt als een verstandige keuze. Toch is dit de meest briljante auto van vandaag.

Soms wordt je weleens wakker en vraag je je af: welke auto moet je kopen voor anderhalve ton? In dat soort gevallen kunnen @Wouter en @CasperH er een video over maken. Ondergetekende ging even speuren op het wereldwijde web en kwam uit op deze Ferrari 612 Scaglietti.

Specifieke eisen

Stel dat je een bijzondere en specifieke set aan eisen hebt. Je vriend(in) moet meekunnen. Je wilt ook een achterbank, natuurlijk. Niet om elke dag mensen op te plaatsen, maar voornamelijk vanwege de aflegruimte. Het is gewoon makkelijk om een bankje te hebben voor al je tassen, jassen en Engelse Cocker Spaniels. Ook is een 2+2 vaak een stuk stijlvoller dan een tweezitter.

Purist

Verder wil je natuurlijk achterwielaandrijving, een atmosferische motor (liefst een twaalfcilinder) en natuurlijk een handbak. We zijn immers allemaal een purist. Tenminste, als het budget het toelaat. Dan blijven er niet veel gegadigden over in deze bijzondere specifieke categorie. Gelukkig vonden wij deze Ferrari 612 Scaglietti.

Ongelukkige start

De Scaglietti maakte een beetje een ongelukkige start. Met name omdat niet iedereen de auto ‘begreep’. Vanuit een Mercedes-Benz CL600 of Bentley Continental GT was de Ferrari veel duurder en nerveuzer. Het is immers een raspaard, geen dikke limo met slechts twee deuren. Helaas was de Ferrari 612 Scaglietti niet het type auto dat de clientèle prefereerde, gezien de verkoopcijfers. Dat had ook iets te maken met de prijs. De Ferrari was aanzienlijk duurder dan de wel erg relaxte Duitser en Brit.

V12 achter de vooras

Maar de 612 was tegelijkertijd ook geen circuitmonster. Daar was de Scaglietti weer te comfortabel voor. Het is vooral een klassieker die toevallig in 2004 gebouwd is. De V12 bevindt zich grotendeels achter de vooras. Hierdoor stuurt de 612 véél beter in dat de eerder genoemde Continental GT, die zijn W12 vóór de vooras heeft hangen. De balans van de 612 is daarmee veel beter. En dankzij de handbak, directe besturing en hitsige V12 ben je veel meer betrokken bij het rijden.

BBS velgen

Volgens deze advertentie heeft dit exemplaar géén GTC Handling package. Wel kunnen we zien dt deze 612 Scaglietti occasion voorzien is van de optionele 20″ BBS-velgen. Maar het wordt nog mooier, want het is dit keer geen grijze met een zwart interieur. Nee, er is gekozen voor een keurige donkerblauwe tint: Blu Tour de France. Dit staat briljant met het beige lederen interieur. Veel chiquer wordt het niet.

49.000 km

Zoals vermeld is deze Ferrari 612 occasion afkomstig uit 2004. In de tussentijd is er slechts 49.000 km mee gereden. Natuurlijk, 150.000 euro is niet weinig, maar daarvoor heb je wel de een recente 2+2 coupé met V12 én handbak. Als dat geen klassieker wordt.

