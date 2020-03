De Peugeot 208 is de Auto van het Jaar 2020

De kleine Franse hatchback is de auto die dit jaar de titel Auto van het Jaar mag opeisen.

Awardshows: de meeste mensen smullen ervan. De Oscars, de Grammy’s, hier in Nederland het Televizier-Gala en noem ze allemaal maar op. Alles moet gerangschikt worden op kwaliteit. Om daarna de uiteenlopende reacties te delen met je vrienden en familie.

In de autowereld zijn er verschillende awardshows. De belangrijkste Europese uitreiking is de European Car of the Year-uitreiking (what’s in a name). Al decennialang reiken zij de prijs uit naar de auto die op ons continent de beste auto in het jaar is.

Normaliter gaat dit gepaard met de autoshow van Genève. Dat kan natuurlijk nu niet, maar net zoals dat alle onthullingen van fabrikanten doorgaan, mogen we ook gewoon genieten van de COTY-onthulling. Laten we er maar verder geen doekjes om winden: dit is de winnaar.

De winnaar

Oké, je hebt het ook al in de titel gezien: de Auto van het Jaar 2020 is de Peugeot 208. De kleine hatchback, beschikbaar met brandstofmotoren en een elektrische versie, wist alle andere auto’s achter zich te laten.

De finalisten

De Peugeot 208 won van een veelbesproken zevental auto’s, die al bekend waren. De lijst bestaat uit de nieuwe BMW 1 Serie, de Ford Puma, de Porsche Taycan, de Renault Clio, de Tesla Model 3 en de Toyota Corolla. Een mooie diverse selectie van ‘huis-tuin-en-keuken-auto’s’, met dit keer drie elektrische auto’s die kans maakten op de titel. Zowel de Tesla Model 3 als de Porsche Taycan volgden dan ook na de 208.

Wat echter opvallend is aan deze zeven auto’s is dat elke kandidaat op een bepaalde manier elektrificatie weet toe te passen. Naast de volledig elektrische auto’s is er van elke finalist een hybride-, mild-hybride- of plug-in hybrideversie.

.@peugeot 208 wins the European Car of The Year #COTY award. Every finalist car came available with some form of electrification this year reflecting perhaps the climate we have just entered in the European car market — Matthias Schmidt (@auto_schmidt) March 2, 2020

Nederland

De stemmen werden per land bekendgemaakt. Voor Nederland gingen veruit de meeste stemmen naar de Tesla Model 3. De jury van ons land pakte de Porsche Taycan en Peugeot 208 voor plek twee en drie. De Ford Puma en BMW 1 Serie wisten de Nederlandse jury weinig te overtuigen, met de laatste twee plekken.

Voorgangers

Ter overzicht hebben we ook nog even de meest recente vijf voorgangers van de Peugeot 208. Dat was in 2019 de Jaguar I-PACE, in 2018 de Volvo XC40, in 2017 de Peugeot 3008, in 2016 de Opel Astra en in 2015 de Volkswagen Passat.