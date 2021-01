Ferrari 812 Superfast Tailor Made is extra groen - Autoblog.nl

Met deze Ferrari 812 Superfast Tailor Made completeer je je Aston Martin collectie.

Het is iets dat veel petrolheads bezighoudt: de kleur van je auto. Voor velen is een ‘kleurtje’ de ultieme vorm van zelfexpressie. Ofzo. Aangezien de niet-autoliefhebbers maar autokopers zwart, grijs of zilver kiezen, vinden we dat saai.

Nou ja, ‘we’. Ondergetekende maakt het niets uit. Het is maar een kleur. Al helemaal op een Ferrari 812 Superfast zou de kleur niets uit hoeven maken. Het zijn namelijk de statistieken die het ‘m doen: een V12 met 800 atmosferische pk’s en achterwielaandrijving. De enige kleur die er toe doet is dan de bekleding, die bij voorkeur bruin is. Wel zo passend bij de schrikreactie als je zo’n slagschip in de regen uitlaat.

Ferrari 812 Superfast Tailor Made programma

Maar onder 812 Superfast-eigenaren zit ook weer een hele laag aan kenners, liefhebbers en échte petrolheads. Zo echt dat @jaapiyo zou zeggen ‘Eckte eckte’. Want als je een nieuwe 812 Superfast gaat bestellen, waarom dan niet een bijzondere kleurcombinatie samenstellen? Naast de kleuren die je veel ziet, kun je in de configurator van de 812 erg veel kiezen. Maar voor de mensen die zich écht willen onderscheiden is er het Tailor Made-programma.

Verde Pino

In dit geval gaat het om een Ferrari 812 Superfast Tailor Made in de kleur Verde Pino. Nee, dat is geen babyblauw zoals die grote vogel uit Sesamstraat. Het lijkt grappig genoeg nog het meeste op de groene tint die je geregeld op Aston Martins voorbij ziet komen. Leuk dus als je een collectie Aston Martins hebt.

Geheel volgens de heersende mode zijn de wielen brons/goud van kleur. De naafkapjes zijn nu in het zwart uitgevoerd, met een zilverkleurige Cavalino Rampante.

Datsun Cherry

Maar daar houdt het niet op. Om de auto nog iets bijzonderder te maken, heeft de auto striping. Het was vroeger dé manier om een overjarige Datsun Cherry aan de man te brengen (samen met een FM/Cassettespeler), maar tegenwoordig een manier om je te onderscheiden in een Ferrari. Dan het interieur van de Ferrari 812 Superfast Tailor Made. Uiteraard is het bruin, maar wel vrij subtiel. De zittingen zijn een soort grijs (Ferrari noemt het ‘Umami’) en we zien groene Ferrari-logo’s.

Wat kost zo’n Ferrari 812 Superfast Tailor Made?

Prijzen zijn nog niet bekend, maar het hoeft geen betoog dat de kosten voor zo’n wagen nogal in de papieren kunnen lopen. Bedragen van meer dan een ton boven de basisprijs zijn geen uitzondering.