Speciale Ferrari 812 is eerbetoon aan speciale Ferrari

En het is niet eens een Ferrari met de naam 'Speciale'.

Op een gegeven moment worden auto’s dermate duur (en zeldzaam), dat je moeilijk kunt spreken van massaproductie. In basis is de 812 Superfast natuurlijk een massaproduct, maar we kunnen het ons amper voorstellen dat er een hele riks zilvergrijze lak en zwart interieur worden gebouwd. Daar zal wel iets meer variatie inzitten, waardoor elke Ferrari 812 Superfast een (bijna) unieke auto is. Bijna.

Want sommige 812’s zijn net even specialer dan andere Ferrari 812’s. Neem nu deze Ferrari 812 Superfast. Ditmaal geen rode, zwarte of witte, maar eentje in het matblauw. De kleurstelling is ge├»nspireerd op de iconische Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto Competizione waarmee Stirling Moss overwinningen boekte op Silverstone, Brands Hatch, Nassau en Goodwood in de vroege jaren ’60.

Deze 812 is gespoten in ‘Blue Scozia Opaco’ met witte horizontale streep en ronde vlakken op de deuren. Het ‘witte details’-thema is doorgezet in het interieur. Dat is weliswaar behoorlijk zwart van ‘kleur’, maar kent vele witte details zoals in de stoelen, op het dashboard kastje en op het stuurwiel. Onderhuids is deze Ferrari 812 gelijk aan alle Ferrari’s 812. Dus met 800 pk bij 8.500 toeren (!) uit de atmosferische V12. De auto is afgeleverd in Engeland en gebouwd met behulp van Ferrari’s ‘Tailor Made’-divsie.

