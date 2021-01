Best verkochte bedrijfswagen wereldwijd 2020 is weer een ... - Autoblog.nl

Drie keer raden wie er met de titel best verkochte bedrijfswagen wereldwijd 2020 vandoor gaat.

Het is misschien wel de meest lucratieve markt in de Automotive Business. We hebben het dan natuurlijk over pick-ups. In Nederland spelen de enorme bedrijfswagens een bescheiden rol van betekenis. Ze worden niet officieel geimporteerd, maar er zijn voldoende grijze importeurs die er goed van kunnen boeren.

Best verkochte bedrijfswagen wereldwijd 2020

Het is met name in de VS waar deze auto’s zo populair zijn. Sterker nog, het is bijna bizar. Ondanks alle coronaperikelen en de komst van een vloot aan elektrische pick-ups, bleef men daar dus dikke pick-ups kopen. En de winnaar? Simpel. De Best verkochte bedrijfswagen wereldwijd in 2020 is weer een Ford. Zoals altijd.

Spannend

Het enige dat niet bekend is, is het exacte aantal. De F-150 is ongetwijfeld de best verkochte bedrijfswagen wereldwijd in 2020. Alleen de voorsprong is onduidelijk. Ze zijn bij Ford nog even alles aan het natellen. In de eerste 9 maanden van 2020 werden er bijna 600.000 F-150’s verkocht.

Nee, veel spannender is de strijd daarachter. De eeuwige nummer 2 was altijd de Chevrolet Silverado. Af en toe kon RAM een speldenprikje uitdelen, mede doordat ze het oude model 1500 (‘Classic‘) blijven leveren naast de nieuwe.

Welnu, Silverado heeft de tweede plaats weer weten te bemachtigen. In 2020 werden er 594.094 van verkocht. RAM bleef iets achter met 562.676 exemplaren. U ziet, Ford wist deze cijfers al na negen maanden te behalen. Nummer vier is GMC, dat 253.016 Sierras wist te verkopen. Stiekem zijn dat gewoon luxere Silverado’s met een grotere motor.

Sowieso zullen zij bij GM erg blij zijn, want de Silverado en Sierra verkochten allebei beter dan in 2019. De Japanners doen het aanzienlijk minder goed. Van de Toyota Tundra werden er 109,203 aan de man gebracht en de Nissan Titan (ja, die is er ook nog) was met 26.439 exemplaren vrij impopulair.