Ferrari bijna in tweeën na bizarre crash in slecht weer

Regen en Ferrari's is soms een ongelukkige combinatie.

Moderne Ferrari’s beschikken over een ‘Wet’-modus op de Manettino. Dit is een modus voor op de openbare weg als je niet het volle vermogen nodig hebt en gebruik wil maken van alle aanwezige rijhulpssystemen. Dit betekent niet dat je zomaar het gaspedaal kunt vloeren zonder gevolgen.

Het blijft in dit geval een supercar met bijna 500 pk en dat kan soms listig zijn. Daar kwamen een man en vrouw op een vervelende manier achter in Johannesburg, Zuid-Afrika. De bestuurder en dame waren onderweg in een fikse regenbui, toen de man de macht over het stuur van zijn Ferrari California verloor.

Een crash was het gevolg. De man raakte niet gewond bij het incident, de vrouwelijke passagier lichtgewond. De California komt er nog het slechtst vanaf. Alsof iemand zijn armen breekt bij turnen, zo staat de voorkant van de Ferrari er niet meer zo gezond bij in vergelijking met de rest van de supercar.

Gezien de schade is het bijzonder te noemen dat de twee niet zwaar gewond zijn geraakt. Dat was met een oudere Ferrari ongetwijfeld anders geweest. De flinke schade van het eenzijdige ongeval is ontstaan omdat de California na de slippartij tegen een lantaarnpaal botste.

Fotocredit: Netcare911