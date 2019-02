Officieel: dit is de Skoda Kamiq

Hoera. Een nieuwe crossover.

Jullie waren nog niet klaar met al die SUV’s en crossovers toch? Mooi, want Skoda introduceert de Kamiq. Het is het derde model in Skoda’s SUV-bommenoffensief. Eerder waren daar de Kodiaq en de Karoq. SEAT ging Skoda al voor met de Ateca, Arona en Tarraco. Ik ga niet eens uitrekenen hoeveel SUV’s en crossovers de Volkswagen Groep de afgelopen vijf jaar heeft uitgepoept. Het is om duizelig van te worden. Wel een leuk idee voor een drinking game.

Goed, de Kamiq dus. Een crossover die zijn genen deelt met de SEAT Arona en de Volkswagen T-Cross. De auto komt met vijf motorvarianten op de markt. Het begint met een 1.0 driecilinder TSI met 95 pk en 175 Nm koppel, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Diezelfde motor is leverbaar met 115 pk en 200 Nm koppel en een zesversnellingsbak of 7-traps DSG. Het voorlopige topmodel is de 1.5 TSI met 150 pk en 250 Nm koppel. Komt met een zesbak of DSG. Dieselliefhebbers komen aan hun trekken met de 1.6 TDI, goed voor 115 pk en 250 Nm koppel. De laatste variant -die je nooit in Nederland gaat zien- is de 1.0 G-TEC op aardgas (CNG). Deze motor levert 90 pk en 160 Nm koppel.

De Kamiq heeft een wielbasis van 2,6 meter en beschikt over 400 liter bagageruimte. Door de achterbank plat te gooien is er maximaal 1.395 liter beschikbaar. Niet volladen als je hebt gekozen voor de 1.0 TSI met je kekke private lease contract. Je komt de parkeerplaats van de IKEA niet meer af met die driepitter.

De kleinste crossover van Skoda is op de Autosalon van Genève voor het eerst te zien. Prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium.