Er is een nieuwe V10 supercar in aantocht!

De V10 is tóch niet dood.

De V12 is nog springlevend, maar dat geldt helaas niet voor de V10. De R8 en de Huracán hebben de V10 meegenomen in het graf. De Huracán heeft wel een opvolger gekregen, maar die heeft een V8. Daarmee leek de V10 definitief verleden tijd. We hebben echter goed nieuws op deze donderdag.

Onverwachte hoek

Geloof het of niet, er is een fabrikant bezig met een gloednieuwe V10. Dit komt wellicht uit onverwachte hoek, namelijk niet uit Duitsland of Italië, maar uit Denemarken. Het is Zenvo die werkt aan een V10. Dit merk kennen we van de ST-1 en de spraakmakende TSR-S, met zijn kantelende achtervleugel. Deze auto’s hadden een beide biturbo V8.

Momenteel is Zenzo bezig met een nieuwe hypercar: de onderstaande Aurora, met een 6,6 liter V12. Dit is geen motor die ze ergens uit een magazijn getrokken hebben, maar eentje die ze zelf ontwikkeld hebben in samenwerking met Mahle Powertrain. En daar willen ze het niet bij laten…

Tegenover Top Gear zegt Zenvo dat ze ook bezig zijn met – jawel – een V10. De V12 is namelijk modulair en kan relatief eenvoudig omgebouwd worden tot V8 of V10. Dat kan niet alleen, dat willen ze ook daadwerkelijk doen. Het idee is dat de V10 in een lager gepositioneerd model komt te liggen.

Grotere aantallen

Nu is het voor een kleine fabrikant heel lastig om te concurreren in het supercarsegment. Er is een reden dat dit soort fabrikanten alleen maar auto’s maken die meerdere miljoenen kosten. Dat is de enige manier om winstgevend te zijn met hele lage productieaantallen.

Toch wil Zenvo met deze auto mikken op grotere aantallen, tot wel 500 stuks. Dat is best veel voor een kleine fabrikant. Desondanks blijven ze een hypercarfabrikant, want ze spreken van een ‘junior hypercar’. Daarmee zal het waarschijnlijk geen supercar voor de ‘massa’ worden, zoals de R8 en de Huracán.

Bij dergelijke fabrikanten is het überhaupt de vraag of ze volgend jaar nog bestaan, maar Zenvo weet het toch al 18 jaar vol te houden. We hopen dat ze nog even blijven, zodat ze de V10 nog nieuw leven inblazen.