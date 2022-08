Ferrari en McLaren opgepast: de KTM X-Bow is nu een echte supercar

De KTM X-Bow begon ooit als een soort motor met vier wielen, maar de nieuwste X-Bow is een echte supercar.

Duitse automerken zijn er genoeg, maar Oostenrijkse automerken zijn er een stuk minder. Toch is er wel degelijk een Oostenrijks automerk, namelijk KTM. Zij zijn vooral bekend van motorfietsen, maar de KTM X-Bow is toch echt een auto.

De eerste X-Bow was wel een auto die heel dicht bij een motorfiets stond. Heel licht, heel minimalistisch en je moet altijd met een helm op je knar rondrijden. Het is dus eigenlijk een tussenoplossing voor degenen die écht niet kunnen kiezen tussen een auto en een motor.

De KTM X-Bow is ongetwijfeld sensationeel om te rijden, maar de auto ziet er oneerbiedig gezegd uit als een veredelde skelter. Dat geldt niet voor de nieuwe X-Bow GT-XR, waar KTM vandaag de eerste plaatjes van deelt. Deze X-Bow ziet eruit als een raszuivere supercar.

De GT-XR is een afgeleide van de X-Bow GTX, die het merk twee jaar terug presenteerde. Er is echter een heel belangrijk verschil: de GTX is niet straatlegaal en deze auto is dat wél.

De X-Bow GT-XR is weliswaar meer ‘auto’ dan de originele X-Bow, maar deze KTM belooft minstens zo spectaculair te worden. De cijfers hebben we nog niet, maar als die niet te veel afwijken van de circuitversie zullen die heel imposant zijn.

De X-Bow GTX heeft namelijk 530 pk en 650 Nm koppel op een gewicht van 1.048 kg. KTM kennende zal dit gewicht bij de straatauto niet veel hoger liggen. Het geluid is ook wel in orde, want de motor in kwestie is de welbekende 2.5 vijfcilinder van Audi.

Meer info en foto’s hebben we vooralsnog helaas niet, dus we moeten even afwachten tot KTM de auto in zijn geheel onthuld. Dat het een spectaculaire auto wordt, dat is alvast een ding dat zeker is.