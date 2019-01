Ferrari en meer in deze Hilversumse garage

Het woonobject zelf is niet zo sexy. Wél aantrekkelijk zijn de auto's in de loods.

Van een prachtige villa of herenhuis is in dit geval geen sprake. Wie door de foto’s bladert komt echter toch iets bijzonders tegen. Deze woning in Hilversum is dan ook een uitzondering. Het gaat hier om een woonobject dat voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.

Dat het object wat zakelijk overkomt is niet vreemd. Vroeger was dit helemaal geen huis, maar een kantoor. De bestemming is deels omgebouwd zodat er nu gewoond én gewerkt kan worden. Er zijn allerlei scenario’s denkbaar. Wonen met meerdere gezinnen, een gedeelte verhuren of er een bedrijf vestigen.

De huidige bewoner is in elk geval een echte autoliefhebber. In een loods staan enkele bijzondere vierwielers. Enkele Alfa’s, een Porsche 911, een Ferrari 456 en een Ford Mustang vullen onder meer de ruimte. Het laat zien dat zelfs op de meest onverwachte plekken zeer gave auto’s te vinden zijn. Helaas blijven de klassiekers en youngtimers niet achter met de verkoop, want hier gaat menig autohart toch wel sneller van kloppen. Voor de locatie in Hilversum mag wel diep in de buidel worden getast. Op Funda staat het woonobject te koop voor meer dan een miljoen euro.

Met dank aan Erik voor de tip!