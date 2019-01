Franse achterwielaandrijver krijgt een facelift

Weinig veranderingen aan het huidige recept. Wél voortaan een modern interieur.

De derde generatie Renault Twingo was een leuke verrassing uit de Franse bolhoed. De hatchback kreeg zijn motor achterin en daardoor ook achterwielaandrijving. Echt spelen was er niet bij, want de ESP kan niet volledig uitgeschakeld worden en een Twingo RS zag nooit het licht.

Het is inmiddels vier jaar geleden dat de derde generatie Twingo werd gepresenteerd en dus komt Renault nu met een facelift van de hatchback. Aan het uiterlijk heeft de autofabrikant weinig gesleuteld. Nieuwe bumpers, LED-dagrijverlichting en LED-achterlichten zijn de meest in het oog springende wijzigingen. Er zijn ook twee nieuwe kleuren. Jaune Mango en Blanc Quartz.

In het interieur tref je voortaan een 7-inch touchscreen aan, dat werkt middels het EASY LINK-multimediasysteem van Renault. Hiermee komen zaken als Apple CarPlay en Android Auto naar de Twingo. De gehele middenconsole is in het nieuw gestoken. Naast het scherm, zijn er ook onder andere twee USB-poorten te vinden.

De facelift zal verkrijgbaar zijn met drie benzinemotoren. De SCe 75, de TCe 95 en de TCe 95 EDC. Laatstgenoemde betreft een automaat. In alle drie de gevallen gaat het om een driepitter. Renault zegt in een later stadium meer informatie te geven over prijzen en beschikbaarheid.