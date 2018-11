Moderne villa in Heerlen is om je vingers bij af te likken

Het moet wel je ding zijn.

Fans van moderne architectuur zullen de adem inhouden bij het bekijken van deze woning. In Heerlen (Limburg) staat deze prachtige villa te koop. Het huis is gebouwd in 2011 en beschikt over werkelijk alles wat je maar kunt bedenken. Er is een professionele sportruimte, een zwembad, een sauna en natuurlijk een jacuzzi.

De woning is gelokaliseerd in een rustige buurt, net buiten de stad. De Duitse autobahn is om de hoek en steden als Keulen, Aachen, D├╝sseldorf, Brussel, Antwerpen en Eindhoven zijn binnen een uur te bereiken. Het huis is ontworpen door architectenbureau Smink. Er is een grote parkeergarage aanwezig, waar je volgens de advertentie zeker vijf auto’s kunt stallen. De huidige eigenaar is een fanatieke Porsche-man als we de foto’s mogen geloven. Het gaat hier om Quote500-lid Harry Laeven, die met een geschat vermogen van 105 miljoen op positie 255 staat. Het huis schijnt al meer dan een jaar te koop te staan.

Wat het huis moet gaan kosten is niet bekend. Reken op enkele miljoenen euro’s. Ditmaal wordt de woning niet aangeboden via Funda, de woningssite voor ons gewone stervelingen, maar via het prestigieuze JamesEdition. De verkoop is in handen van een Amsterdamse makelaar.

Met dank aan Stuiver voor de tip!