Dit doet Porsche Exclusive met de 992

Wat zijn de mogelijkheden?

De Porsche 992 is een feit. De nieuwe 911 werd vorig jaar in Los Angeles gepresenteerd, de prijzen zijn bekend en Casper heeft gister laten weten hoe de 992 stuurt. Niets staat de (nieuwe) klant in de weg om op die bestelknop te rammen. Tenzij je iets specialisers wilt. Graag laat Porsche Exclusive zien wat er zoal mogelijk is.

Het is even goed kijken want zo op het eerste oog lijkt er weinig ‘Exclusive’ aan deze 911. Gewoon een grijze 992 zou je zeggen. Met een kritischere blik vallen er echter een aantal zaken op. Zo is deze 911 voorzien van een carbon dak, wat een Exclusive-optie is. Het donkere thema van het carbon dak is doorgezet door de typeaanduiding zwart te maken.

In het interieur vallen meer zaken op. Porsche Exclusive Manufaktur vond bijvoorbeeld Lizard Green gordels een goed idee. Een andere optie is het Porsche-logo in de hoofdsteunen van de stoelen. Het groen komt terug in de analoge toerenteller. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden. Het maakt de 992 meer ‘eigen’. Daar staat tegenover dat zo’n Carrera 4S met dit soort opties gauw richting de 200.000 euro kruipt. Yikes!