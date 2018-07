23-jarige maakt hole-in-one, wint BMW i8 Roadster

Soms is het best lucratief om talent te hebben.

In de wereld van sport staat er geregeld een dikke beloning op het halen van een bijzondere prestaties. Bij darts is dat vaak een geldprijs wanneer een leg in negen darts wordt uitgegooid en bij golf hebben ze de hole-in-one.

De 23-jarige Golfer Aaron Rai uit Groot-Brittanië maakte een hole-in-one. Dit was op de BMW International Open. Aangezien de Duitse autofabrikant sponsor is van het hele festijn, stond er een mooie prijs op het maken van een hole-in-one. Geen wasmachine of een televisie, maar een fonkelnieuwe oranje BMW i8 Roadster.

Door de jaren heen wisselt BMW van prijs als het gaat om een hole-in-one op het tournament. In 2012 won Andrew Marshall bijvoorbeeld een 640i Gran Coupé, in 2014 ging James Heath ervandoor met een i8 coupé en in 2015 won Richie Ramsay een M760Li xDrive. Van dit groepje is de i8 Roadster misschien wel de gaafste auto om te winnen, al zou ik ‘m persoonlijk lekker verkopen en ergens anders gaan shoppen van de opbrengst.