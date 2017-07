“Dit wordt de nieuwe motor in de Formule 1”

Over één ding zijn de meeste F1-liefhebbers het eens: de huidige aandrijflijnen moeten verdwijnen. Intussen denken sommigen te weten hoe de nieuwe motoren eruit komen te zien.

Momenteel wordt gereden met een 1,6 liter V6 met enkele turbo, die wordt geholpen door een zwik aan elektronische gizmo’s. Het brandstofverbruik wordt ernstig geknepen omwille van, euh, het milieu. Daardoor komen de motoren zelden aan de 15.000 rpm die maximaal mogen worden gedraaid. Bij 12.000 rpm houdt het vaak wel op en daar wordt het geluid helaas niet beter van.

Auto Motor und Sport beweert te weten dat de F1 over een paar jaar switcht naar 1.6 liter V6’en met dubbele turbo. Daarnaast wordt het strak gereglementeerde brandstofverbruik opgeschroefd en komt de MGU-H te vervallen. De MGU-K blijft wel overeind en in tegenstelling tot eerdere geruchten zal deze z’n power niet aan de voorwielen leveren. Even was sprake van een soort verkapt AWD-systeem, maar men wil de auto’s lichter en minder complex maken. Extra aandrijving op de vooras past uiteraard lastig in dat straatje.

Dan nog een belangrijk punt: kosten. Men wil de complexiteit van de diverse onderdelen in de aandrijflijn omlaag krijgen waardoor het kostentechnisch voor meer partijen interessant wordt om een motor te bouwen. Een oplossing zou zijn dat onderdelen worden gestandaardiseerd, wat men overigens ook voor delen van het chassis en de aerodynamica van plan zou zijn.

Verder komen de nieuwe motoren volgens AM und S niet per 2021, maar al vanaf 2020. Op die manier hoeven de huidige fabrikanten niet nog een extra jaar onder het geldende reglement te overbruggen en krijgen nieuwe partijen genoeg tijd om over drie jaar met een competitieve krachtbron aan de start te verschijnen. We zijn benieuwd!