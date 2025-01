Jeremy Clarkson trolleert Lewis Hamilton

Lewis Hamilton is begonnen bij Ferrari en Jeremy Clarkson maakt een grapje.

We gaan een potentieel glorieus F1 seizoen tegemoet. De regels blijven nog één jaar hetzelfde voordat ze op de schop gaan in 2026. Dat wil zeggen dat de teams zichzelf vermoedelijk grotendeels zullen richten op volgend jaar. Met de wijze waarop het seizoen van 2024 tot een eind komt, belooft dat dus veel goeds. Het zat immers behoorlijk dicht bij elkaar.

Ferrari moet geacht worden een van de titelkandidaten te zijn. Het team werd vorig jaar tweede achter McLaren bij de constructeurs. Leclerc en Sainz werden derde respectievelijk vijfde in de eindrangschikking onder coureurs. Natuurlijk is er wel een klein dingetje dat verandert bij team rood. Lil’ Lewis gaat er namelijk eindelijk rijden, in plaats van de (noodgedwongen) naar Williams vertrekkende Sainz.

Hamilton meldde zich onlangs voor zijn eerste werkdag in Italië. De immer modebewuste zevenvoudig kampioen ging daar strak in pak op de foto, voorzien van een indrukwekkende mantel. De foto werd al tientallen miljoenen keren bekeken op de socials en een marketingbedrijfje becijferde dat dat de sponsors van Ferrari en Ferrari zelf al minimaal 600.000 Euro aan waarde heeft opgeleverd. Zo verdient de megaster zijn vorstelijke salaris van naar verluidt al bij al 100 miljoen per jaar alweer een klein beetje terug.

Lewis’ landgenoot Jeremy Clarkson zag bij het zien van de foto duidelijk ruimte voor een grapje. Hij poseerde bij zijn geliefde Land Rover Range Rover L322 met een, om eerlijk te zijn, toch net wat minder indrukwekkende uitdossing, die een heldere hoedtik is naar LH44. Geinig.

Helaas ziet de Britse hofnar de combinatie van Lewis met Ferrari echter niet per se succesvol worden. Eerder liet hij al optekenen:

Lewis Hamilton is past his prime. Of course, it’s possible that because Lewis is moving to Ferrari next year, the team are filling his fuel tank with lemon barley water instead of petrol. But that seems unlikely. It’s far more probable that he’s now too old.