Laat Hamilton volgend jaar zijn Ferrari zwart spuiten tegen racisme?

Lewis Hamilton is de vraag gesteld of hij erop gaat aandringen de Ferrari volgend jaar zwart te laten spuiten in de strijd tegen racisme.

The red car. Het is een begrip in de autowereld, maar zeker in de Formule 1 wereld. Rood, de kleur van het enige team dat sinds 1950 alle jaren op de grid heeft gestaan. Soms met belachelijk succes, vaak ook niet, maar altijd met dezelfde magie. Het hoogst haalbare als autocoureur zijnde is natuurlijk een vaste F1 coureur worden voor Ferrari. Eigenlijk nog meer dan de titel winnen. Dat laatste kunnen Sjaak Nieuwstad en Daan Heuvel immers ook in een Williams. Met alle respect. Want ze waren best goed, maar niet zóóó goed.

Er zijn andere teams geweest in de historie van de sport die een rode livery hebben geprobeerd. Meestal kleine Italiaanse teams, maar ook bijvoorbeeld Williams met de Winfield bolides. Toeval of niet: in 1997 won Williams nog de laatste twee van in totaal 16 titels. In 1998 werd de auto rood. Sindsdien is er geen titel meer gewonnen. Het is alsof de F1 goden zeggen: alleen de Ferrari hoort rood zijn.

En een andere kleur mag de Ferrari zelf ook niet zijn. Ja, er zijn wel eens Ferrari’s geweest die F1 hebben gereden in een andere kleur. Bijvoorbeeld de gele Ferrari 156 F1 die gerund werd door Ferrari maar ingeschreven door de Equipe Nationale Belge in de vroege 60s. Maar eigenlijk, is de rode kleur heilig. Dat zag men onlangs ook weer in Miami. Er was even sprake van dat Ferrari in het blauw zou starten voor nieuwe hoofdsponsor Hewlett Packard. Tegenwoordig is zoiets ook nog lucratief, want extra hype, eyeballs en schaalmodelletjes die je kan verkopen. Maar neen, uiteindelijk bleek de Ferrari gewoon in het rood van start te gaan, met wat blauwe details.

Ondenkbaar dus dat dit anders zou zijn nu Lewis Hamilton het team gaat versterken, toch? Mwah…Kennelijk niet ondenkbaar, want sommige mensen dachten het en stelden Lewis dan maar de vraag. Hamilton rijdt immers nu nog steeds rond met een gedeeltelijk zwarte Merc met flitsende regenboog-ster op de neus (terwijl Russells W15 een gewone chroomkleurige ster heeft). Gaat hij er bij de Scuderia op aandringen dat de auto zwart geschilderd wordt om Black Lives Matter luister bij te zetten?

De oplettende lezer had het al geraden. Betteridge’s law of headlines is hier van toepassing. Ook Lewis beseft zich kennelijk dat de stap om dit heilig huisje omver te trappen in Italië, zelfs voor hem een beetje te hoog gegrepen is. Wel geeft Hamilton aan vastberaden te zijn ‘meer diversiteit’ binnen Ferrari na te streven. En dat hij ook positieve gesprekken heeft gehad met John Elkann in hoe dat vorm te geven.

We moeten Hamilton nageven dat hij wel staat waarvoor hij staat en daar ook zelf wat mee doet. De steenrijke Brit stortte enkele miljoenen in een stichting om zijn standpunten uit te dragen. En hoewel het momenteel de dominante cultuur is waar hij voor strijd, is natuurlijk niet iedereen daar fan van. Dus dat an sich is op zich prijzenswaardig.

Denk jij dat Ferrari beter af is als het enkele vrouwverslindende Guido’s inruilt voor mensen met een andere kleur en andere seksuele voorkeur? En zo’n Nero Daytona Ferrari F1, zou dat je wel wat lijken? Laat het weten, in de comments!