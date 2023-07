Nederlander scoort Ferrari Daytona SP3

Nederland is een nieuwe Ferrari Daytona SP3 rijker. Heet.

Ferrari’s zijn sowieso gewild, maar de speciale Ferrari’s zijn gemaakt van puur unobtainium voor de meeste stervelingen. Dat geldt voor de one-offs, maar ook voor de auto’s die in kleinserie gebouwd worden. De Ferrari SP1, SP2 en SP3 bijvoorbeeld. Hoewel het proces schimmig is, moet je door Ferrari uitgekozen worden om er een te mogen kopen. Een heleboel Ferrari’s reeds in bezit hebben helpt. Eerder speciale Ferrari’s niet direct verkopen voor snelle winst ook.

Sommigen vinden dit proces een beetje eng. Maar goed, de magie van Ferrari is zo groot dat het merk er niet alleen mee wegkomt maar ook bij floreert. Er zijn genoeg kopers vinden die bereid zijn mee te gaan in de grillen van het merk, om maar die gave exoten te mogen kopen. En op zich snappen we dat ook wel. Zeker in geval van de Ferrari SP3 Monza.

Want man man man, wat is het een gaaf ding. Middenmotor-V12, atmosferisch, geen elektromeuk. Misschien dat een Ferrari een V12 in de neus hoort te hebben. Maar als we de puristische hoed even afzetten, is dit allemaal wel erg gaaf. Ferrari ging er 599 verkopen voor twee miljoen Euro per stuk. En eentje ervan is nu in handen van Bernhard Ten Brinke gekomen. Deze autoliefhebber heeft inmiddels een aardige collectie auto’s opgebouwd. Naast de Daytona SP3 heeft hij onder andere ook een Enzo, Monza SP2, F40, Challenge Stradale, 488 Pista en een Bugatti Chiron.

Qua spec is gekozen voor geel met zwarte streepjes. Dat kan natuurlijk altijd op een Ferrari. Hoewel ondergetekende wellicht toch voor donkerrood was gegaan. Of misschien Vinaccia. Enfin, ondergetekende heeft de keuze niet en Bernhard wel, dus wat wij allen vinden van de kleurkeuze zal Bernhard aan zijn glutei oxideren.

Wij wensen de man veel plezier toe met zijn nieuwe aanwinst. En hopelijk gaat ‘ie er ook nog eens mee de straten op. Opdat benzinehoofden kunnen genieten van dit industrieel erfgoed in wording en milieuridders gruwelen bij het magnifieke geluid van de V12. Win-win, toch?