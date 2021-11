Project Fenix is Nederlandse Ferrari F50 hommage

De Nederlandse designer Ugur Sahin geeft ons een visie op een Ferrari F50 als hommage. Maken of kraken?

Een tijdje geleden haalden we de Ferrari F40 aan in de context ‘een van de mooiste auto’s ooit’. Een iconisch ontwerp wat door velen wordt gezien als niet te overtreffen. Zelfs niet door Ferrari zelf. De opvolger van de F40, de toepasselijk geheten F50, weet namelijk niet altijd de schoonheidsprijzen binnen te harken. De F50 is dan ook meer een soort perfecte F1-auto voor de weg. Geen geblazen V8 meer maar gewoon een uit de F1 geplukte V12. Dat gecombineerd met een handbak, dat kon toen nog gewoon. De F50 is gewoon briljant, maar zit verstopt onder een controversieel uiterlijk.

Ferrari F50 hommage

Het is altijd moeilijk om een Ferrari te verbeteren, want de designs zijn hoe dan ook iconisch. Een F50 is een F50 en je kunt hem altijd onderscheiden van concurrenten. Met dat in het achterhoofd hebben we een project wat een beetje een gemixt gevoel oplevert. Project Fenix is een Ferrari F50 hommage, die is bedacht door de Nederlandse designer Ugur Sahin en het gelijknamige Ugur Sahin Design (USD).

Project Fenix

Het doel is simpel: dit is hoe een supercar er in 2021 uit zou zien als je hem presenteert als hommage aan de Ferrari F50. USD wilde dan ook dat er klassieke elementen te vinden zijn, maar de auto als geheel modern oogt. Dat laatste is op zich gelukt, maar zoals gezegd is een F50 een F50. Project Fenix roept niet direct ‘F50’ op, maar dat kan aan mij liggen.

Details

De kracht van Project Fenix zit hem dan vooral in de details. De doorzichtige motorafdekking met koelgaten, bijvoorbeeld. Ook de platte achterkant met de iconische grote spoiler heeft natuurlijk F50-kenmerken. Op zich klopt de balans van de auto ook wel met het origineel en de voorkant met de F1-neus achtige vormgeving is ook een duidelijke knipoog naar het origineel.

Volgens Ugur Sahin Design moet je de Ferrari F50 hommage dan ook vooral zien als een minimalistische moderne insteek op het oude concept. Als je immers de F50 direct kopieert, heb je nog steeds dat controversiële uiterlijk. En een cease and desist van Ferrari aan je broek. Het gaat overigens om een render, productieplannen en of iemand geïnteresseerd is om hem te bouwen is nog niet ter sprake gekomen.