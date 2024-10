BREEK: dit is de nieuwe McLaren W1, opvolger F1 en P1

Ja dit is ‘m dan, de nieuwe hypercar van McLaren. Koop dan?

McLaren trekt morgen het doek af van de nieuwe W1 hypercar. Maar zoals dat gaat is er nu al een afbeelding van de nieuwe über-blepper uitgelekt op de webs. Een serieuze zaak, want de W1 is de derde in de reeks van auto’s met ‘1’ in de naam van McLaren. Te weten, de F1, de P1 en nu dus de W1.

Dit is dus niet de zoveelste Artura of nieuwe cijfer-lettercombinatie die McLaren vrijwel iedere dinsdag introduceert. We snappen dat de hype voor weer een nieuwe McLaren daardoor wellicht een beetje minder is geworden dan McLaren zou hopen. Maar dit moet dus echt de nieuwe ultimate awesome worden.

Wat we al weten is dat de auto weer een nieuwe V8 zal hebben. Deze is gekoppeld aan een ‘van de F1 afgeleid’ hybride-systeem. De totale output is 1.218 pk, naar verluidt, met een koppel van 1.340 Nm. De auto zal in een gelimiteerde oplage van 399 units gebouwd worden en de vanafprijs is 2,6 miljoen Euro…Als ze die maar allemaal verkocht krijgen, denken wij dan.

Want ja, zo kijkend naar dit eerste plaatje, worden we er nog niet bepaald extreem heet van. In deze wereld van Koenigseggs, Daytona SP3’s, Pagani’s en andere hypercars, moet je wel een enorme fanb0000i zijn om voor McLaren te gaan. Maar goed, wat die andere merken (los van Ferrari) niet hebben is de allure van F1 deelname en historie.

McLaren onthuld de auto dan ook morgen omdat het exact de 50ste verjaardag is van de eerste wereldtitel die het merk binnensleepte in de koningsklasse met Emerson Fittipaldi. Is deze W1 een winnaar, of is dit wat jou betreft weer een gevalletje van MehcLaren?