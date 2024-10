Mazda CX-5 (KF) 2017 – heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Mazda CX-5 (KF) 2017 – heden.

Vandaag rijden we in ons occasion aankoopadvies een mateloos populaire auto. De populairste auto van het merk in ieder geval. Iedereen die in het voor of naseizoen wel eens op vakantie is geweest en een camping van dichtbij heeft gezien kan hem niet gemist hebben. De Mazda CX-5. Half Nederland met een caravan en boven een zekere leeftijd rijdt ermee en overweeg je er zelf ook één aan te schaffen dan is dit aankoopadvies voor jou. We richten ons op de tweede generatie die we in 2017 mochten verwelkomen.

Nou heeft Mazda er nogal een handje van om ieder modeljaar wel iets te veranderen aan zijn auto’s, maar in 2017 kwam er dus echt een nieuwe generatie van deze populaire Mazda. Even voor het idee, op dit moment rijden er zo’n 46,5 duizend stuks rond van deze auto. Ongeveer 26,5 duizend stuks daarvan zijn van de tweede generatie. Een belangrijke auto voor het merk dus.

Generatie 2 lijkt veel op de eerste generatie. Op het eerste gezicht had het best een facelift kunnen zijn. Onderhuids zijn er wel degelijk veel verschillen. Zo was de wielbasis iets korter terwijl de auto in zijn geheel iets groeide. Het front, koplampen en grille zijn echt anders en ook van binnen is het nodige aangepast.

Qua motoren is het aanbod vergelijkbaar met de uitgaande generatie. Instappen doe je meteen met een 2.0 met 165 pk. Een krachtigere 2.5 met 194 pk is leverbaar en ditmaal óók op de versies met voorwielaandrijving. Ook is het nu mogelijk AWD te bestellen op de versie met 165 pk. Er is ook nog even een 160 pk sterke GT-M uitvoering op basis van de 2.0 liter. Sinds 2023 is de CX-5 altijd een mild Hybrid. Aan de pk’s veranderde niets.

Dan de diesels: er is een 150 pk diesel (2.2 liter) en eentje met 175 pk. Een jaar later wordt deze sterkste diesel afgelost door een zelfontbrander met 184 pk. Die laatste houdt het tot 2022 vol. Op dit moment is er nieuw alleen nog de 2.0 liter Skyactiv-G 165 pk mild hybrid. Hij is er zowel met aandrijving op enkel de voorwielen als een vierwiel aangedreven versie.

In 2021 kreeg deze generatie naast de jaarlijkse update een facelift. Er is aan de ophanging gesleuteld en qua design kregen de neus en de achterkant een opfrisbeurt. Maar het zal niemand verbazen dat er geen revolutionaire veranderingen zijn doorgevoerd. Het publiek van de CX-5 houdt daar ook niet van. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Heerlijke no-nonsense auto.

Mazda staat als Japans merk bekend als betrouwbaar. Volgens onderzoek van de ANWB is de CX-5 de minst afschrijvende in ons land leverbare auto. Als occasion is de auto enorm gewild dus en de prijzen zijn daar ook naar. Dus als je in de markt bent voor een Mazda CX-5 occasion wil je beslagen ten ijs komen. Daarom zetten we voor jullie alle aandachtspunten op een rij die we konden vinden om aan te denken als je een Mazda CX-5 (KF) 2017 – heden occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Mazda CX-5 (KF) 2017 – heden wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Mazda CX-5 (KF) 2017 – heden problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Als we naar de buitenkant kijken is er eigenlijk niets aan of op te merken aan de auto. Misschien is het wel even zoeken naar een leuk kleurtje. Het is veel grijs en zwart in het aanbod. Maar dat terzijde, is ook echt een smaakdingetje natuurlijk.

Vind je wel een Mazda CX-5 occasion in de kleur Soul Red Crystal, let dan extra goed op krasjes en beschadigingen van de lak. De kleur blijkt in de praktijk erg moeilijk matchend te maken bij reparaties. Denk daar goed over na voor je een rode koopt.

Nog een opmerking over de buitenspiegels. Die zijn gevoelig. We lezen zelfs dat een eigenaar de spiegelmotoren heeft moeten laten vervangen. Die spiegels hebben trouwens een vorm die het wel lastig maakt om gangbare caravanspiegels te monteren. Daarnaast zijn linker en rechter buitenspiegel anders van formaat. Er zijn op maat gemaakte oplossingen genoeg in de markt, maar hou er rekening mee dat je setje wat je nog had liggen van je vorige caravantrekker niet goed blijft zitten op je Mazda CX-5.

Nou is de auto populair onder pensionado’s met een caravan, maar ook voor gezinnen is de auto heel bruikbaar. Zo kunnen de achterportieren heel ver open, wat een goede toegang geeft tot de achterbank. Handig als je een kind vast wil zetten in een zitje.

Over het interieur komen we eigenlijk alleen maar positieve verhalen tegen. Heel netjes afgewerkt en ook over de stoelen lezen we voornamelijk positieve verhalen. Enige kritiek die we tegenkomen is dat sommige eigenaren de stoelen wat hard ervaren. Ook ruimte zat achterin trouwens, voor de kleinkinderen.

We komen online af en toe problemen tegen met de kachel van de CX-5. Zet bij de proefrit de kachel even op vol vermogen aan. Daar willen nog wel eens problemen mee zijn. Dat kun je goed testen dus laat dat niet achterwege.

De kofferbak is oké, maar niet de grootste in zijn klasse. Een reservewiel is niet standaard en onder de vloer past alleen een thuiskomertje waar je maximaal 80 kilometer per uur mee mag rijden. Een volwaardig reservewiel is mogelijk, maar dan komt de bodem van je kofferbak omhoog.

Onderstel

De auto is stevig geveerd maar niet te hard. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn voor deinen met de CX-5 Het comfort is goed en daarmee gewoon een prettige auto om de bochten mee door te sturen. Dat verwacht je niet meteen van een auto als deze. Maar dat betekent ook dat hij wat stugger over de drempels gaat.

Luister en voel wel goed tijdens de proefrit. We lezen online dat het nogal uitmaakt op wat voor rubber de auto staat. Dat lijkt een open deur, maar we komen het online echt tegen als een aandachtspunt. De auto boet veel in op comfort als de banden niet passen bij de auto. Kijk even naar het merk banden, we noemen het hier vaker, en maak een goede testrit.

Aandrijflijn

Interessant is dat ongeveer driekwart van het occasionaanbod voorzien is van een automatische transmissie. Op zich niet zo gek voor een auto als deze, maar wel goed om te weten als je in de markt bent voor een Mazda CX-5 occasion. Probeer hem wel uit want hij is niet supervlot… Wel vlotter dan de automaat in de eerste generatie, maar je moet geen haast hebben zeg maar.

In tegenstelling tot de zes versnellingen tellende handbak die moeiteloos door alle verzetten gaat. Denk een beetje aan het schakelplezier in een Mazda MX-5, de roadster van het merk. Best een prestatie eigenlijk voor wat toch een SUV is.

Elektronica

Over de elektronica is weinig te melden. Het scherm is niet het grootste in zijn klasse. Het is te bedienen met een draaiknop in de middenconsole. Dat gaat redelijk intuïtief. Gebruikers zijn er overwegend ook over te spreken.

Het aanraakscherm lijkt soms wat kuren te hebben en niet goed te reageren (mijn eigen ervaring). Ik moet zeggen dat ik vaker in deze auto rij, omdat hij in de familie is. De bediening met de draaiknop doet het altijd.

Let wel even op, de eerste jaren van deze generatie was Apple CarPlay en Android Auto nog niet standaard. Vanaf 2019 wel. Achteraf installeren is mogelijk, maar kost geld (300-350 euro). Hang dus even je telefoon aan de auto om te checken of de Mazda CX-5 occasion die je op het oog hebt voorzien is van de software die jij belangrijk vindt. Sowieso altijd goed om je telefoon tijdens de proefrit met de auto te verbinden om te zien of alles werkt.

De veiligheidssystemen doen hun werk goed, af en toe grijpt de auto wat te heftig in, maar veiligheid voor alles. Ook de adaptieve cruise control wordt soms als traag omschreven. Maar aan de andere kant, zo’n triggerhappy systeem dat elk gaatje dicht wil rijden en dan weer keihard in de ankers gaat is ook niet wat je wil. Probeer het uit tijdens de proefrit met je Mazda CX-5 occasion.

Over de 360 graden camera komen we wel opmerkingen tegen. Hij geeft niet overal rondom een duidelijk beeld en dat is nou juist wat zo’n camera wel zou moeten doen. De hoeken zijn juist onscherp, precies waar je een kraakhelder beeld wil.

Nog een opmerking over de dagrijverlichting. Die zou lang mee moeten gaan, maar we komen toch online tegen dat de dagrijverlichting nog wel eens stuk gaat. Dat is een dure reparatie, want je kunt de lampen niet los vervangen. De hele eenheid moet dan vervangen en dat is prijzig!

Motoren

Als we kijken naar de motoren moeten we het eerst even hebben over de SkyActiv motoren. Bij Mazda geen kleine turbotorren, maar gewoon een relatief grote motor die zo efficiënt is gemaakt (volgens Mazda) dat hij een gunstig verbruik en uitstoot heeft. Daardoor heeft de motor een lekker smeuïg karakter, al trekt hij zeker de klinkers niet uit de straat. Door deze keus mag de CX-5 wel altijd een lekkere dikke aanhanger trekken. Minimaal 1.800 kilogram en kies je voor een diesel zelfs 2.100 kilo. Niet zo gek dat de auto enorm populair is onder caravanners.

Door de keuze voor een atmosferische motor zit de trekkracht niet onderin. Je moet wel wat toeren maken voor de power beschikbaar komt. Geen probleem hoor, maar we zijn het tegenwoordig minder gewend. Test het uit, want met die dikke caravan erachter zul je nog wel eens terug moeten schakelen. Toeren maken. Populair onder de caravantrekkers, maar niet persé de beste trekauto zeg maar.

Bij de dieselmotoren wil het nog wel eens voorkomen dat het motorvermogen wegvalt. Dat wordt dan bijna altijd veroorzaakt door een lek geraakt onderdrukslangetje. Op zich goed en redelijk eenvoudig te herstellen. Het zit alleen wel onder de accu, dus kost wel wat tijd. Na vervangen van het slangetje is het probleem verleden tijd.

Omdat de Mazda CX-5 relatief vaak particulier wordt aangeschaft is het aandeel diesels minimaal. Denk aan ongeveer vijf procent. Dat wordt dus zoeken als je persé een diesel wil.

Benzine

Skyactiv-G 165 2.0 liter 165 pk (tot 2023)

Skyactiv-G 165 M Hybrid (vanaf 2023)

Skyactiv-G 160 4WD GT-M 2.0 liter 160 pk (tot 2018)

Skyactiv-G 194 2.5 liter 194 pk (tot 2023)

Skyactiv-G 194 M Hybrid 2.5 liter 194 pk (2023-2024)

Diesel

Skyactiv-D 150 2.2 liter 150 pk (tot 2020)

Skyactiv-D 175 2.2 liter 175 pk (tot 2018)

Skyactiv-D 184 2.2 liter 184 pk (2018-2022)

Aanbod Mazda CX-5 (KF) 2017 – heden op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Mazda CX-5 (KF) 2017 – heden is er volop te vinden. Op moment van schrijven staan er zo’n 343 stuks op Marktplaats.nl. De goedkoopste is een exemplaar uit 2019 met 187 duizend kilometer op de klok. Voorzien van de 165 pk sterke 2.0 liter motor en uiteraard voorzien van trekhaak. Prijs: 18.900 euro. De duurste is een dealerauto met 4.100 kilometer op de teller uit 2024 voor 52.950 euro

Voor het totale aanbod van Mazda CX-5 (KF) 2017 – heden kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met een Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 M Hybrid Centre Line en die mochten we lenen van mijn pa!