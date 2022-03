Ferrari GTC4 Grand Edition heeft compleet andere neus

Maar waarom zou je dat doen? De eigenaar van de Ferrari GTC4 Grand Edition vindt het kennelijk mooier.

Ferrari’s zijn in principe helemaal perfect. Daar ga je niets aan veranderen. Jeremy Clarkson kon het destijds mooi uitleggen. Een goedkope auto is als een broodje, daar kun je met een beetje saus al een goed verschil maken. Een sportwagen is gepocheerde heilbot. Dat is zo delicaat dat alles wat je eraan doet, juist het tegenovergestelde effect heeft.

Ferrari’s aanpassen is dus iets waar je enorm goed over na moet denken. Tuners als Novitec en Mansory draaien hun hand er niet voor om.

Ferrari GTC4 Grand Edition

Maar ondanks dat die twee behoorlijk ingrijpende modificaties hebben voor Ferrari’s, blijft het basisdesign veelal gelijk. En dat is met de deze Ferrari GTC4 Grand Edition niet het geval.

De eigenaar van de Ferrari-vierzitter was er niet helemaal content mee. De auto komt uit 2018 en sindsdien zat er een ding hem heel erg dwars: die neus. In plaats van Ferrari confronteren met het feit dat kennelijk niet al hun auto’s bloedmooi zijn, ging de beste men in kwestie naar Kahn Automotive.

Dat bedrijf, gevestigd in London, is niet gewend om ‘nee’ te verkopen als een (vermogende) klant iets bijzonders vraagt. Althans, daar gaan we in dit geval vanuit.

In dit geval is de Ferrari GTC4 Grand Edition compleet afwijkend aan de voorzijde. Wat direct opvalt, zijn de koplampen. Die zijn nu veel kleiner dan eerst.

Deze ‘lopen’ tot het voorscherm, terwijl ze voorheen erin overliepen. Ter referentie hebben we in onderstaande gallery afbeeldingen van de originele GTC4Lusso:

Ter referentie: dit is de originele neus van de GTC4Lusso

Horizontale lampen

Nu zijn die nieuwe luchtunits niet direct enorm storend. Ferrari is immers zelf ook afgestapt van verticale naar horizontale lampunits. Omdat de lampen afwijkend zijn, zijn de voorschermen dat ook. Daarnaast is de voorbumper anders. Er zijn nu twee ronde koplampen in de grille verwerkt.

Onder aan de bumper zijn de twee kleine splitters vervangen door een hele grote. In de genoemde voorschermen zijn de luchtsleuven een stukje gegroeid.

Kahn is niet over één nacht ijs gegaan met de veranderingen. Volgens Afzal Kahn hebben ze inspiratie opgedaan bij de 250 Testa Rossa uit 1957 en de Monza SP2 uit 2019.

