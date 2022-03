Lewis Hamilton zegt zijn concurrenten de wacht aan

Lewis Hamilton heeft aan de vooravond van het nieuwe seizoen een boodschap voor zijn concurrenten.

Er was deze winter veel te doen om Lewis Hamilton. De Brit greep net naast zijn achtste wereldtitel, die hij zo graag had willen hebben om helemaal officieel de succesvolste F1 coureur ooit te worden. Het verlies en de manier waarop die tot stand kwam, deed zeer. Misschien ook wel omdat Lewis verloor van onze held Max. Niet dat hij een ongezonde hekel heeft aan de Nederlander. Maar LH44 weet ook dat MV1 de meest aangewezen persoon is om zijn records uiteindelijk uit de boeken te schrijven.

Maandenlang zweeg Hamilton op de sociale media, maar ongeveer rond de tijd dat duidelijk werd dat zijn nieuwe BFF Michael Masi op een zijspoor werd gezet bij de FIA, is Lil’ Lewis terug. En hoe…Bij de eerste wintertest in Barcelona, reed de Brit maar meteen even de snelste tijd van de week in de W13. Niet dat dat nou meteen alles zegt, maar het is in ieder geval beter nieuws dan laatste staan.

Wat Hamilton zelf betreft is het in ieder geval wel een teken van de dingen die nog komen gaan. De Brit geeft namelijk in gesprek met NBCSport aan dat hij zich frisser voelt dan ooit. De winterpauze was kennelijk het beste wat LH44 had kunnen overkomen:

I feel the freshest that I ever have. Of course, there are so many different ways you can re-focus and get re-centered, and I would say this was one of the best I’ve ever experienced. It was definitely more about being present and in the moment, and creating memories. I know sometimes in life, we get so focused and stuck into certain things like work that we forget to do those things. So it was a great time, just refreshing with the family. Lewis Hamilton, voelt zich herboren

De laatste keer dat Hamilton riep dat hij zich frisser dan ooit voelde, was in 2020. Toen had hij even een break van het werk dankzij Corona. Vervolgens was hij dat jaar vrijwel onverslaanbaar. HAM ziet dan ook überhaupt geen reden om te stoppen. De concurrenten van Lewis mogen hun borst dus nat maken…