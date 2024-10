Testarossa verloren na een bijzondere brand

Deze Ferrari Testarossa heeft betere dagen gezien, nadat deze in de brand vloog.

Het gaat niet zo lekker met oudere Ferrari’s momenteel. Hadden we eerder deze maand nog een F430 die in de hens ging tijdens het tanken, deze keer betreft het de spontane ontbranding van een Ferrari Testarossa.

Een auto die stilstaand in de fik vliegt, dan moet je toch tegenwoordig wat meer denken aan een elektrische auto. Het kan ook een auto met verbrandingsmotor overkomen, daar is deze Ferrari Testarossa die in de brand vloog het bewijs van.

De auto stond geparkeerd op de oprit van een woning, toen deze uit het nieuws in de hens vloog. Een buurman deelde foto’s van de afgebrande Ferrari op Reddit. De eigenaar van de klassieker repareert oudere auto’s als hobby. Deze Testarossa was ook een project. Dat de auto niet in een al te uitmuntende staat was kan te maken hebben met het vuurtje.

De eigenaar gokt dat oude benzineleidingen en versleten bedrading de oorzaak is van de brand. Gezien de schade lijkt de brand inderdaad te zijn ontstaan rondom de V12. Van de Ferrari Testarossa is na de brand niet veel meer over. De achterkant is compleet in de as gelegd. Pas vanaf de voorklep is nog enige rode glorie te bespeuren. Er zijn geen vermoedens dat er opzet in het spel is.

Omdat de Ferrari vlam vatte naast een woning kon niet voorkomen worden dat het huis ook beschadigd raakte door het vuur. Achteraf is het beter dat de Ferrari lekker buiten stond en niet in een garage.

Een klein gedeelte van de woning kreeg desalniettemin te maken met het inferno van de Ferrari, maar de hulpdiensten konden voorkomen dat het complete zaakje afbrandde. Het gaat moeilijk zijn om achteraf vast te stellen wat nu de oorzaak was van de Ferrari Testarossa brand. Een mislukt project voor de buurman, helaas.