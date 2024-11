Broers uit Dubai komen naar Nederland om Ferrari’s te kopen

Van je familie moet je het hebben.

Mocht mijn broer dit lezen: wanneer gaan wij samen in het buitenland twee F40’s voor elkaar ophalen? Ik vrees dat ik daarvoor nog een boel letters mag invoeren en hier mag plaatsen. Andere families hebben wel het geld om dit te doen. Twee broers uit Dubai kwamen namelijk speciaal naar Nederland om hier twee Ferrari’s te kopen bij HooG Selections.

Het verhaal van de twee broeders is bijzonder. Een van de broers stelde op jonge leeftijd voor om ooit, wanneer ze dit samen konden doen, voor ieder een Ferrari Testarossa te kopen en hier samen mee in de avonduren over de woestijnwegen te gaan rijden. De andere broer aanvaarde de uitdaging en de twee gingen verder met hun levens. Nu komt die droom uit.

De broers hebben lang Europa doorzocht om twee Ferrari’s naar wens te vinden en dat bracht hen in Katwijk. Om een beter beeld van de auto’s te krijgen, vlogen de twee naar Nederland. De specialist in bijzondere auto’s uit Katwijk zegt dat het voor hen overigens niet gebruikelijk is om een auto te verkopen aan iemand uit Dubai, zelfs niet twee auto’s aan één familie.

Specificaties

De Ferrari ‘Rode Kop’ viert dit jaar zijn veertigste verjaardag (waar blijft de gelimiteerde Purosangue Testarossa-edition met louvres op de flanken, Ferrari?). Pininfarina verzochte in aanloop naar de presentatie in ’84 het ontwerp. Hij tekende grotere zij-inlaten en introduceerde de inmiddels iconische louvres aan de zijkant. Het was tevens voor het eerst dat Ferrari een straatauto voorzag van een V12 met vier kleppen per cilinder.

Die ‘platte’ twaalfcilinder heeft een cilinderinhoud van 4.9 liter en pompt er 390 pk uit. Dat is genoeg voor een topsnelheid van 290 km/u en een 0-naar-100-tijd is 5,8 seconden. Later vergaarde de Testarossa nog veel meer bekendheid door zijn rol in Miami Vice.

Momenteel maakt HooG Selections de Ferrari’s klaar voordat ze verscheept worden van Nederland naar Dubai. Wat de broers hebben betaald voor de Ferrari’s en of ze duo-korting kregen, weten we helaas niet.

Mocht je zelf nog in de markt zijn voor een Testarossa, dan heeft HooG Selections ook nog een 512 TR Modificata in de showroom staan. Zeg maar het nazaat van de Testarossa. Deze exclusievere Ferrari heeft kortgeleden nog een flinke beurt gekregen. De Ferrari 512 TR M gaat de deur uit voor € 224.950.

Foto’s: @pathos.studios en @_marekdbk_