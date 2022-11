Mansory overtreft zichzelf met k(n)otsgekke Ferrari Roma

Een auto die voor 55% gifgroen is en voor 45% wit: zoiets kan alleen Mansory bedenken.

Ferrari heeft altijd stijlvollere modellen en meer racy modellen. De Roma valt duidelijk in de eerste categorie. Dit is een Ferrari die je niet in Rosso Corsa of Giallo Modena bestelt, maar bijvoorbeeld in Blu Tour de France. En het is zeker geen auto die je langs Mansory moet sturen.

Toch viel de Mansory Ferrari Roma nog best mee. De auto was uitgevoerd in een chique donkerrood en de grille was zowaar een verbetering ten opzichte van het origineel. Mansory laat nu echter nog een versie zien van de Roma en daar is echt niks stijlvols meer aan. Zo kennen we ze weer!

Deze creatie is ‘Tempesta Verde’ gedoopt en is half wit, half groen. Of eigenlijk moeten we zeggen: 45% wit en 55% groen, want de scheiding loopt niet precies in het midden. De remklauwen zijn links en rechts ook in verschillende kleuren uitgevoerd. Je kunt zeggen wat je wilt, maar ze hebben wel oog voor detail bij Mansory.

De auto is wederom van een andere grille voorzien, deze keer met horizontale spijlen. De bodykit is verder identiek aan de Mansory Roma die we eerder al voorgeschoteld kregen.

Het ooit zo fraaie interieur heeft ook een grondige make-over gekregen. Ook dit is volledig uitgevoerd in groen en wit, afgewisseld met het nodige carbon. Verder zien we op meerdere plekken de Italiaanse tricolore terug, al is het maar de vraag of de Italianen hier trots op zullen zijn.

Voor iedereen die deze auto om te kotsen vindt is er goed nieuws: dit is een one-off uitvoering. Dat betekent waarschijnlijk ook dat de eigenaar grof geld heeft betaald voor deze creatie, terwijl de restwaarde er niet beter op wordt. Maar goed, de eigenaar is hoogstwaarschijnlijk een Arabier die absoluut niet wakker ligt van restwaarde.