Ferrari Roma en autolift geen goede combinatie

Toch wel een beetje de ergste situatie die je kan bedenken voor je nieuwe Ferrari Roma in een autolift.

De autolift is een bijzonder fenomeen. Het is voor mijn zus een ware uitkomst. Zij is nogal slecht ter been en past niet in een reguliere lift. Vaak is het ook lastig voor haar om onder het maximumgewicht te blijven, waardoor mijn zwager de trap op moet lopen met een tas vol Nutsen, Lions en KitKats. En Spareribs.

Nu valt een persoon met dergelijke omvang in de Verenigde Staten niet direct op. En zo hebben we een vergezocht bruggetje naar het land van Sleepy Joe. Daar gebeurde er namelijk een ongeluk met een autolift. En ja, helaas zat niet mijn zus, maar een auto erin.

Ferrari Roma in autolift

En niet de minste. In dit geval niet Buick Regal uit 1991 of een Pontiac Aztek uit 2005, maar een een Ferrari Roma. De auto stond in een autolift bij een dealer in luxe automobielen en supercars in Palm Beach.

De lift had een storing (we weten even niet wat voor storing, helaas) waardoor de stijlvolle Roma in de liftschacht verdween. Precies wat je niet wel dat je overkomt als je als stagiair de auto op een andere locatie moest parkeren.

Michael Bay

Hulpdiensten waren snel aanwezig, gelukkig. Het eerste dat ze moesten doen was een brandstoflek aanpakken. Uiteraard om erger te voorkomen. Natuurlijk, zoals auto’s ontploffen in Michael Bay-films, gebeurt het niet in het echt. Maar dat wil niet zeggen dat brandstof niet brandbaar is (duh).

Nadat het lek was aangepakt, ging men de Ferrari verwijderen uit de schacht. Daarbij was het vooral zaak om de Italiaanse sportauto eruit te krijgen. Niet zozeer om ‘m in showroomconditie te houden. Enfin, op de foto’s kun je de schade en pijn aanschouwen. Dan vragen wij ons alleen af: hoe krijg je dit voor elkaar?

Fotocredits: Palm Beach Country Fire Rescue via Facebook.