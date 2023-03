Ferrari Roma Spider is een échte sportieve roadster

Ferrari heeft met de Roma Spider een vuist tegen de concurrentie die de Portofino M niet kon maken.

De Ferrari Roma is al sinds 2019 onder ons. Ja, echt: vier jaar geleden mochten we voor het eerst genieten van de nieuwe benjamin in de line-up uit Maranello. Want wat is ‘ie mooi. Wel kwam ‘ie per definitie enkel als coupé. De aandrijflijn en plaatsing in het gamma is namelijk al grotendeels gedeeld met die andere instapper in de line-up: de Ferrari Portofino.

Ferrari Roma Spider

Een logische tweedeling, want de Portofino is dus de cabriolet-instapper en de Roma is daar eigenlijk de coupéversie van. Een simpele keuze, zou je denken. Die keuze wordt nu ietsje moeilijker. Ferrari introduceert namelijk de Roma Spider. De dakloze versie van de dichte variant van een dakloze auto. Dat betekent dus dat Ferrari onderaan het gamma nu twee cabriolets heeft met allebei dezelfde 3.9 liter V8. Hoe zit dat?

Gran Turismo

Het is eigenlijk heel simpel. De Ferrari Portofino, inmiddels Portofino M, is de directe opvolger van de Ferrari California. Dat werd in 2008 een nieuwe lijn van Ferrari-instappers. Het recept: V8 voorin, vierzitter, stalen klapdak. Als we even mogen vloeken in de kerk: het resultaat van dit recept is eigenlijk niet echt rijp voor een sportauto. Het stalen klapdak maakt de auto log(ger dan een rasechte sportauto) en die vierzits configuratie met een nadruk op luxe helpt ook niet met het karakter. Dit alles maakt het meer een Gran Turismo dan een echte sportauto.

Sowieso sterft de markt van auto’s met een stalen klapdak een beetje uit, targa-achtige configuraties à la 812 GTS daar gelaten. De Portofino heeft geen concurrenten meer die dezelfde layout hebben en diezelfde concurrenten (Aston Martin Vantage, Mercedes-AMG SL63 bijvoorbeeld) zijn in essence beter als sportauto. We hebben dan ook het gevoel dat de Roma Spider en Portofino niet lang naast elkaar gaan bestaan en de Portofino langzaam maar zeker het stokje overgeeft aan de Roma. Dat is speculatie, voor nu plaatst Ferrari de Roma Spider naast de Portofino M in het gamma.

Dakloze sportauto

Genoeg uitleg over de plaatsing en concreet over de Ferrari Roma Spider. Het belangrijkste: in plaats van een stalen klapdak zoals de Portofino, heeft de Roma Spider een stoffen kap. Dat is wel een bijzonderheidje: dit is voor het eerst dat er een Ferrari met de motor voorin en een stoffen kap is sinds 1969. De echte voorganger van de Roma Spider is dus officieel de 365 GTS/4. Je kan het slechter treffen qua voorouders.

Gewicht

Je merkt gelijk dat de Ferrari Roma Spider qua sportiviteit de cijfers aan zijn kant heeft. Het gewicht is namelijk het belangrijkste voordeel ten opzichte van de Portofino. Laatstgenoemde weegt 1.650 kg, terwijl de Roma Spider ‘slechts’ 1.557 kg op de weegschaal zet. Met aanhalingstekens rondom ‘slechts’, want hij is nog steeds wel een stukje zwaarder dan de Roma Coupé (1.470 kg). Dat is te verwachten van een cabrio (extra versterking in het chassis), maar lichter dan de Portofino is belangrijk. Ook is de verdeling beter: door het stoffen klapdak zit het gewicht ook meer naar onder.

Cijfers

Verder is de Roma Spider geen grote verrassing wat cijfers betreft. De motor is de welbekende 3.9 liter Biturbo V8 die je kent uit… eigenlijk alles uit de recente Ferrari-geschiedenis waar geen ‘812’ op staat. In de Roma Spider levert deze net als de Roma Coupé en Portofino M 620 pk en 760 Nm. Zonder handbak, helaas: de F1-automaat met dubbele koppeling die je kent van de Roma Coupé en bijvoorbeeld de SF90 is de enige transmissie. Qua sprint scheelt het niks met de coupé: 3,4 seconden naar de 100. De topsnelheid is ‘meer dan 340 km/u’ dus ook dat zit bij de coupé in de buurt.

Cabriodak

Wat bij een cabrio natuurlijk ook altijd leuke cijfertjes zijn: het duurt 13,5 seconden voor de kap opent of sluit en dat kan met snelheden tot 60 km/u. Ter vergelijk: de Portofino doet er 14 seconden over en je mag maar 40 km/u rijden terwijl het dak van positie verandert. Die verschillen zijn marginaal, maar wat wel scheelt is de bagageruimte. Die hoeft bij de Roma Spider geen enorme dakconstructie te huisvesten en dus heb je meer ruimte voor je koffers. Qua zitplaatsen lever je niks in: de Roma is een ‘2+’, dus je krijgt een achterbank. Echt ruim is die echter niet, je vraagt je bijna af of die niet beter achterwege gelaten kon worden en een echte tweezits roadster te creëren, zoals de concurrentie.

Styling

Over de styling van het in- en exterieur kunnen we kort zijn: het is precies wat er gebeurt als je een Roma ontdoet van zijn dak. Het interieur is krek eender met dito personalisatiemogelijkheden. Gelukkig is de Roma een mooie auto, dus een dakloze versie ervan is zeker ook een lust voor het oog.

Concurrentie

Ook al is de Roma Spider net als de Portofino M een 620 pk sterke cabriolet, hij is zeker niet overbodig. Ferrari heeft eindelijk een directe concurrent voor de Aston Martin Vantage Roadster. Mercedes veranderde de SL van een directe Portofino-rivaal naar een auto die het nu als AMG SL63 gelijk de Roma Spider lastig kan maken. Andere concurrenten zijn bijvoorbeeld de Porsche 911 Carrera GTS Cabrio of de Jaguar F-Type P575 Roadster. Ferrari gaat er met een gestrekt been in, want ze melden gelijk dat de Roma Spider ten opzichte van de concurrentie de beste gewicht-pk-verhouding heeft met 2,5 kg per pk.

Wanneer je de Ferrari Roma Spider mag bestellen en wat dat mag kosten wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.